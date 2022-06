L’Isola dei Famosi, è accaduto nella notte: cambia tutto per i due concorrenti?

Durante la notte fra il 3 ed il 4 giugno c’è stata un’evoluzione molto interessante nel rapporto fra due naufraghi de L’Isola dei Famosi. Ecco chi sono e cosa si sono esattamente detti durante un gioco fatto in gruppo.

Marialaura De Vitis ha preso una bella batosta con il figlio di Carmen di Pietro, Alessandro Iannoni. L’ha sicuramente danneggiata l’appellativo di “conquistadora” che è stato dato a lei, a Mercedesz Henger e Fabrizia Santarelli, sbarcate insieme in Honduras come conseguenza dell’allungamento della durata del reality-show.

Marialaura è arrivata a L’Isola dei Famosi non appena conclusa l’esperienza a La pupa e il secchione show, dove è stata decretata vincitrice del programma. La De Vitis è arrivata nel programma con l’immagine di carrierista e calcolatrice, e questo forse ha influito nel clamoroso due di picche che le ha rifilato Alessandro Iannoni.

Marialaura è sempre meno sola? I complimenti di Luca

Adesso che il figlio di Carmen Di Pietro ha lasciato L’Isola dei Famosi per potersi dedicare agli studi universitari, Marialaura De Vitis sembrerebbe sempre più vicina ad un altro naufrago. Se ne è accorta anche Ilary Blasi, che nel corso di alcune dirette del reality show è tornata più di una volta a parlare dell’argomento.

Marialaura sembrerebbe essere molto interessata a Luca Daffrè, da poco sbarcato sull’isola. Questa volta, però sembrerebbe che fra i due l’interesse sia ricambiato e che siano entrambi single. Potrebbe essere questa la volta buona per la De Vitis di ricominciare una nuova relazione d’amore dopo quella molto chiaccherata con Paolo Brosio?

Cosa è successo nella notte a L’Isola dei Famosi: il gioco fra naufraghi

Nella notte fra il 3 ed il 4 giugno quattro naufraghi de L’Isola dei Famosi si sono messi d’accordo per fare il gioco della verità. Non avendo molto a disposizione lì con loro, hanno deciso di farsi delle domande dirette senza utilizzare una bottiglia o altri strumenti. Ha preso per prima la parola Marialaura, che ha subito chiesto a Luca chi gli piacesse.

L’ex di Uomini e Donne ha spiegato che, appena arrivato a L’Isola dei Famosi, è stato subito colpito da Estefania. Dopo aver conosciuto tutte le naufraghe, però, ha spiegato di preferire Marialaura. Anche la De Vitis ha confessato a Mercedesz che il concorrente che le piace di più è proprio Daffré: cosa aspettano i due ad iniziare una relazione?

Ecco un precedente video in cui si vede Marialaura e Luca che si stuzzicano sul loro aspetto fisico, senza perdere però l’occasione di scambiarsi dei complimenti a vicenda: