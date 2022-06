Malore e ritiro! Deve lasciare subito l’Isola dei Famosi: Ilary Blasi lo aspetta in Italia

Dopo aver accusato un malore, uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi è stato costretto al ritiro: andiamo a scoprire di chi si tratta.

Nuovo colpo di scena all’Isola dei Famosi, con uno dei concorrenti che è stato costretto al ritiro dopo aver accusato improvvisamente un malore. Andiamo quindi a vedere di chi si tratta e cosa è successo nelle ultime ore.

Tutti i telespettatori dell’Isola dei Famosi in queste ore hanno ricevuto una notizia amara arrivata direttamente da Cayo Cochinos in anteprima sulle pagine online di Davide Maggio. Infatti sul portale specializzato si legge che l’esperienza di Roger Balduino all’Isola dei Famosi 2022 sarebbe destinata a concludersi a breve. Quindi il modello brasiliano i è trovato costretto a dire per sempre addio a questa edizione del reality e, di conseguenza, ad annunciare il suo ritiro dalla trasmissione.

La scelta del concorrente sarebbe legata a dei motivi di salute che adesso non può più ignorare. Il concorrente sudamericano, come saprete, è nuovamente finito in ospedale in osservazione dopo l’ultima puntata andata in onda lo scorso lunedì 30 maggio. Nei giorni scorsi il modello brasiliano si era fatto male alla caviglia. Ovviamente, vivere in condizioni precarie come quelle dell’Isola di certo non gli avrà fatto granché bene. Dopo quell’incidente, infatti, Roger ha provato sempre più dolore nel camminare ed adesso l’infortunio l’ha costretto addirittura al ritiro. Andiamo quindi a ripercorrere come si è fatto male il concorrente.

Roger Balduino, l’infortunio alla caviglia non è più ignorabile: addio al reality

Nel corso di questa edizione del reality show abbiamo visto Roger Balduino accusare un infortunio in diretta. Infatti nel corso di una prova ricompensa il modello brasiliano si è scontrato con Clemente Russo. Tutto è avvenuto nel corso della prova dell’orologio, durante la quale probabilmente il naufrago deve aver fatto un movimento sbagliato con il piede. Inoltre fin da subito il reality ha notato la gravità della situazione. Così un’ambulanza ha trasportato rapidamente Roger in ospedale.

Inizialmente, Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Alvin, pur preoccupati, avevano tenuto a sottolineare come Roger si fosse già ripreso in tempi piuttosto rapidi. Restare sull’Isola, però non è stata la scelta migliore per il concorrente che ha dovuto comunicare il suo ritiro nelle ultime ore. Resta ora da capire se e quando la produzione confermerà questa doccia fredda per i fan di Roger, affezionati al modello ed alla sua relazione controversa con Estefania.