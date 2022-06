Jessica e Barù, il gesto clamoroso che fa sognare i fan: finalmente la conferma

Finalmente i fan della coppia tra Jessica e Barù possono sognare? Il gesto dei due è inequivocabile per i social

Tra le non-coppie che hanno fatto sognare maggiormente i telespettatori del Grande Fratello VIP, la principessa ed il food influencer si sono costruiti attorno a loro un fandom che aspetta di vederli insieme per sempre.

Jessica Selassié e Barù sono indubbiamente la coppia che tutti avrebbero voluto vedere insieme anche dopo il Grande Fratello VIP e come ogni storia romantica, sono gli unici a non aver spiccato il volo. Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si godono le loro giornate, Soleil Sorge continua ad essere innamorata di sé stessa, Alex Belli e Delia Duran sono tornati insieme, Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme passano le giornate dalle pendici del Vesuvio in su e così via.

E cosa resta ai Jerù? Il fandom di Jessica Selassié e Barù non fa altro che appigliarsi a piccole speranze quotidiane, alcune delle quali alimentano tanto il desiderio di vederli insieme che sembra possa diventare realtà.

Jessica Selassié e Barù a cena in un’uscita a quattro: chi è l’altra coppia

A testimoniare della cena ci pensa un utente Instagram che scrive in privato alla gossippara sempre attenta Deianira Marzano: “Questa sera una mia amica è da Braci, il locale di Barù. Mi ha detto che hanno fatto una cena a quattro Jessica, Barù, Davide Silvestri e la fidanzata che sposerà a luglio e ne stavano parlando. Mi ha detto che è certa che Jess e Barù stanno insieme, lo si capiva dagli atteggiamenti”. Come sempre, quando non ha fonti certe, la gossippara del web non si espone mai troppo, si limita a riportare quanto le arriva in privato, questa volta allegato anche con una foto.

Qual è la verità del loro rapporto? Nel frattempo, però, un altro utente le manda una foto di Barù in compagnia di una ragazza che non si riesce ad identificare: qualcuno ha parlato di Victoria Cabello, perché il taglio di capelli è simile, ma l’ipotesi più accreditata è quella di un’amica dell’enologo.