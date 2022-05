Uomini e Donne, l’ex tronista è sconvolta: attacchi social alla figlia (FOTO)

La ragazza, ricordata per la sua partecipazione a Uomini e Donne, è scioccata dai commenti ricevuti dalla bambina che ha solo 1 anno

Pubblicare molti scatti e video sui social network non porta solo visibilità ed attenzione mediatica nei propri confronti. Purtroppo in questo mondo interattivo c’è anche molta acredine e cattiveria gratuita.

Lo ha scoperto ben presto una giovane influencer, molto seguita su Instagram. Si tratta di Ludovica Valli, splendida ragazza che è divenuta celebre grazie alla partecipazione al programma tv Uomini e Donne su Canale 5.

La Valli era intervenuta nel salotto di Maria De Filippi come tronista qualche tempo fa. Era alla ricerca dell’uomo giusto, del compagno con cui costruire qualcosa al di fuori del programma.

Alla fine la bella Ludovica ha trovato l’amore con Gianmaria De Gregorio, un imprenditore conosciuto in vacanza ad Ibiza. Con l’uomo sta costruendo una famiglia, tanto che i due hanno avuto una bambina nel 2021, la piccola Anastasia.

Body shaming nei confronti della piccola Anastasia: la reazione di Ludovica Valli

Come dicevamo, postare foto sui social network non è sempre produttivo o una scelta vincente. Si rischia di incappare in commenti e reazioni da parte di sconosciuti che non faranno certamente piacere, visti i pochi filtri delle conversazioni on-line.

È ciò che è accaduto a Ludovica Valli. La donna ha postato in una story alcuni commenti ricevuti dalla figlia Anastasia, che oggi ha solo un anno. Alcuni utenti hanno utilizzato termini non proprio generosi nei confronti della piccola, giudicandola ‘grassoccia‘ o da ‘mettere a dieta’.

In particolare un suo follower si sarebbe permesso di scrivere in privato a Ludovica Valli per commentare il fisico della piccola Anastasia, a suo dire troppo in carne. Commenti che ovviamente non sono andati giù alla giovane influencer, che ha ripubblicato tutto denunciando il body shaming subito dalla figlia.

Ludovica non ha fatto attendere la propria replica: “Ma che problemi hai di preciso tu? Se mia figlia fosse sovrappeso e/o avesse qualche problema di salute non ti preoccupare che prenderei provvedimenti. Sono sua madre, voglio il suo bene, non il suo male“.

Il mondo dei social purtroppo può generare questioni così assurde e fuori luogo. Ma a volte è il prezzo da pagare se ci si espone pubblicamente, vista la presenza sul web di utenti che si divertono a criticare qualsiasi cosa.