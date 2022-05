“Falsi”, Ida Platano e Riccardo Guarnieri nella bufera: il retroscena che scatena l’ira dei fan

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono finiti nuovamente sotto una grande bufera: i fan sono arrabbiatissimi con loro

I due protagonisti di Uomini e Donne sono stati indubbiamente amati come coppia, ma quanto è arrivato subito dopo ha fatto storcere il naso a molti e adesso sono molto accusati dai loro stessi fan.

Tutto stava andando più o meno bene ad Uomini e Donne fin quando Riccardo Guarnieri ha deciso di tornare e non per fare la corte alla sua ex Ida Platano, ma per conoscere altre dame. Tina Cipollari ci ha visto lungo quando ha creduto una buffonata vederli di nuovo insieme al dating show, separati, ma evidentemente volenterosi e desiderosi di vedersi nuovamente.

In studio, inevitabilmente, c’è stato qualche battibecco tra i due, ma l’ultima sfuriata al dating show ha fatto storcere il naso a tutti i fan della coppia perché non è chiaro a che gioco i due stiano giocando.

Ida Platano a Verissimo parla di Riccardo Guarnieri: il retroscena non passa inosservato

Al di là dell’ambiguità del rapporto, tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano c’è proprio un filo conduttore che è poco chiaro. L’11 maggio i due hanno cenato insieme, una settimana più tardi è andata in onda il litigio furioso tra i due e nel mentre c’è stata l’intervista a Verissimo. Tuttavia, il cavaliere al dating show ha svelato che pochi giorni dopo la cena aveva già deciso di non risponderle più a telefono perché avevano già cominciato a litigare di nuovo e non aveva voglia di cadere in un baratro in cui è finito in passato. Ad ogni modo, nonostante durante l’intervista con Silvia Toffanin, Ida Platano abbia parlato benissimo di Riccardo Guarnieri, tra i due c’è stato un burrascoso addio.

Sul web nessuno crede all’ennesima “farsa” della coppia e sono convinti che sia tutta una recita: “Tanto li rivedremo a settembre per un’altra farsa”, “A settembre di nuovo insieme, ora in vacanza e ognuno per la propria strada. Tanto poi si ritroveranno a Uomini e donne e ripartirà la telenovela”. Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono finiti sotto una bufera non indifferente da cui sarà difficile tirarli fuori.