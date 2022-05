Mina Settembre 2, quando andrà in onda la seconda stagione: annuncio ufficiale

L’attrice Serena Rossi, che interpreta la protagonista della fiction Rai Mina Settembre, ha dato un annuncio molto importante che riguarda le riprese di Mina Settembre 2. Ecco di cosa si tratta.

La protagonista di Mina Settembre, l’attrice Serena Rossi, ha spiegato che la fiction di cui è protagonista può essere definita dramedy, ovvero una commedia e dramma allo stesso tempo. Questo perchè ci sono degli episodi molto divertenti, ma allo stesso tempo l’assistente sociale Mina Settembre si confronta con i drammi dei suoi assistiti.

Serena Rossi ha spiegato in un’intervista a Il Corriere della Sera di essersi molto affezionata al personaggio che interpreta in Mina Settembre. Il tasto dolente della protagonista della fiction è proprio l’amore: è un’eterna indecisa fra il suo ex marito, che vuole riconquistarla, ed il ginecologo che ha conosciuto lavorando.

Mina Settembre 2, l’annuncio di Serena Rossi: è ufficiale

Secondo le anticipazioni di Mina Settembre 2 fornite dagli stessi sceneggiatori, la protagonista si troverà finalmente costretta a scegliere fra Mimmo e Claudio. Il 17 maggio Serena Rossi ha fatto un annuncio molto importante riguardo la fine delle riprese, pubblicando un’immagine che la ritrae sui binari del treno. Si tratta forse dell’ultima scena girata in questa seconda stagione della fiction Rai?

Non è ancora stata resa nota la data in cui verrà messa in onda la seconda stagione di Mina Settembre. Dal momento che le riprese sono state ultimate a metà maggio, ci saranno ottime speranze di poter vedere le nuove puntate già dal prossimo autunno. Per averne la conferma, però, bisognerà aspettare la conferenza stampa Rai riguardo i palinsesti.

A partire dal 29 maggio un nuovo appuntamento con Mina Settembre

Mentre gli spettatori attendono Mina Settembre 2, potranno riguardarsi le repliche. L’attrice Serena Rossi, con un messaggio dal proprio account Instagram, ha infatti annunciato che le dodici puntate della prima stagione verranno trasmesse ogni domenica a partire dal 29 maggio. Quando termineranno le repliche, è probabile che inizi Mina Settembre 2.

Gli episodi della prima stagione sono stati ispirati ai romanzi di De Giovanni editi da Einaudi, “Un giorno di Settembre a Natale” e “Telegramma da Settembre”. Mina Settembre 2 può contare sul materiale inedito di altri tre libri dello stesso autore: “Dodici rose a Settembre”, “Troppo freddo per Settembre” e “Una sirena a Settembre”.

Ecco l’annuncio di fine riprese da parte di Serena Rossi: