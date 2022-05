Meteo, ancora temporali a raffica sull’Italia: domenica di passione. La perturbazione non si è ancora esaurita, ecco quanto durerà

L’ultimo weekend di maggio sta producendo sensazioni contrastanti negli italiani. Molti avevano credito che ormai l’estate fosse alle porte e le temperature spesso sopra i 30° degli ultimi giorni sembravano confermarlo.

Ma l’Italia è nella morsa della perturbazione numero 7 del mese di maggio, che però sarà anche l’ultima di questo mese. L’azione dell’anticiclone che ci aveva protetto è andata esaurendosi due giorni fa e quindi domenica 29 maggio sarà una giornata all’insegna dell’incertezza.

La conseguenza maggiore sarà un evidente calo delle temperature più marcato nelle regioni settentrionali e in quelle centrali tirreniche. Infatti è prevista una diminuzione dei valori massimi anche di 8-10 gradi rispetto alle punte di venerdì, tanto che in gran parte del Nord sarà difficile raggiungere e superare i 20 gradi.

La buona notizia però è che basterà pazientare un paio di giorni. Già prima di metà della prossima settimana tornerà l’anticiclone nord africano. E da mercoledì il caldo sarà intenso, con possibili picchi intorno ai 35-36 gradi, specie nelle zone interne della Sardegna. Intanto però oggi il fronte freddo arrivato dal Nord Europa regalerà piogge e rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco al Centro e in misura minore al Sud.

Meteo, ancora temporali a raffica: le previsioni zona per zona in Italia

E vediamo allora zona per zona le previsioni. Al Nord cielo in gran parte coperto con pioggia al Nordest e fenomeni moderati al Nordovest. I i venti saranno più freschi ma on spazzeranno le nuvole, anche compatte. Calo termico diffuso con le temperature non superiori ai 16-17° su gran parte delle città

Anche il Centro sarà interessato da venti freschi, con tempo instabile sulle regioni adriatiche e in Umbria caratterizzato da piogge sparse al mattino e temporali al pomeriggio. Valori massimi delle temperature compresi tra i 20° di Ancona e i 27° di Roma.

Al Sud invece la domenica sarà segnata da una certa instabilità sugli Appennini calabresi e anche al confine tra Basilicata e Puglia. Attesi temporali con grandinate, ma comunque le temperature resteranno gradevoli soprattutto in Sicilia, con punte fino a 28°.