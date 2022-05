Isola dei Famosi, salta la diretta: decisione clamorosa ma c’è un motivo. Il pubblico rimane senza parole, non era mai successo nella storia

La più lunga edizione dell’Isola dei Famosi rischia di passare alla storia anche per un altro motivo. Perché fino ad oggi non era mai successo che saltasse una diretta per cause di questo tipo e invece accadrà lunedì prossimo, 30 maggio.

Tutto nasce dalla decisione della produzione di allungare almeno di un mese il reality di Canale 5. L’ultima puntata doveva essere il 23 maggio o almeno così era stato detto ai concorrenti quando avevano firmato iol contratto. Solo che, complice la cancellazione di Temptation Island, il programma in realtà andrà avanti fino all’ultima settimana di giugno.

Così durante l’ultima diretta Ilary Blasi ha chiesto a tutti i concorrenti sopravvissuti se avessero voglia di andare ancora avanti oppure se volessero tornare in Italia. Un ritiro senza dover pagare alcune penale come era successo quest’anno anche al Grande Fratello Vip che ha allungato il brodo di altri due mesi. Così Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni, Blind e Licia Nunez hanno scelto di abbandonare l’Honduras e sono tornati in Italia

Isola dei Famosi, salta la diretta: il motivo è chiaro ma il pubblico resta senza parole

Ognuno di loro aveva motivazioni personali diverse ma comprensibili, legate e problemi di famiglia, di studio, oppure ad impegni di lavoro da onorare. Per i loro fan è stato un brutto colpo, ma speravano almeno di rivederli in studio come è successo agli altri eliminati. E invece nella prossima diretta dell’Isola dei Famosi nessuno di loro quattro sarà in studio.

Come spiega il sito Biccy.it il motivo è legato ad un problema di contratto. tecnicamente non sono stati eliminati da un televoto, ma hanno scelto loro di uscire dal gioco. E se anche non dovranno pagare nulla per la loro rinuncia, il contratto è comunque scaduto il 23 maggio scorso e quindi non possono comparire come ospiti.

Una mossa che appare controproducente per gli ascolti del programma perché soprattutto Guendalina e Alessandro erano tra i concorrenti più seguiti dal pubblico. per rimediare, basterebbe proporre un nuovo contratto che però al momento non è ancora arrivato. Ci sarà una soluzione in extremis oppure l’addio è definitivo. Dovremo aspettare lunedì per scoprirlo.