Boom Clarissa Selassié! L’ex gieffina rifila un clamoroso due di picche: salta tutto in diretta

L’ex GF Vip 6 non si è presentata all’intervista programmata, adducendo una scusa davvero incredibile che ha fatto risentire la speaker radiofonica. Ecco cosa è successo ed il commento di Katia Ricciarelli su quanto accaduto.

Clarissa Selassié non ha fatto mistero di aver subito pianificato una mastoplastica addittiva non appena finita la sua esperienza al GF Vip 6. Quando il 28 maggio non si è presentata ad un’intervista, molti fan si sono subito preoccupati pensando che forse potesse aver avuto un piccolo malessere postoperatorio.

La speaker radiofonica di Radio Radio ha però spiegato: “Come già annunciato sui nostri social, noi dovevamo avere un’intervista con Clarissa Selassiè. Lo conferma proprio il nostro redattore, che ha messaggi audio e scritti che documentano tutto. Purtroppo, solo qualche minuto fa, ci è arrivata da parte sua la rinuncia all’intervista“.

GF Vip, Clarissa rifiuta l’intervista: l’incredibile motivazione

Radio Radio ha chiesto a Clarissa Selassié come mai non aveva più intenzione di partecipare all’intervista. La risposta dell’ex gieffina ha lasciato senza parole la redazione: la principessa non aveva più intenzione di dare luogo all’intervista perchè non aveva ricevuto in anticipo la lista delle domande che le avrebbero fatto.

Non è chiaro se Clarissa avesse chiesto precedentemente le domande o se ha rinunciato all’ultimo minuto senza chiederle prima. La speaker radiofonica Giada De Miceli non ha esitato a dire che, per sua volontà, la sorella Selassiè non sarà mai più invitata a Radio Radio. Ha poi aggiunto: “Manco Belen Rodriguez chiederebbe in anticipo le domande…“.

Katia Ricciarelli nel cast di Tale e Quale Show? La sua risposta

Quasi per ironia, dopo l’intervento di Clarissa Selassié a Radio Radio, era previsto quello di Katia Ricciarelli. La soprano inizialmente è parsa un po’ spaesata, spiegando che pensava che le parole rivolte a Clarissa fossero rivolte a lei. Quando la speaker ha interrogato la Ricciarelli riguardo il comportamento della Selassié, lei non ha avuto dubbi.

Katia ha infatti risposto senza esitare: “Sai, a volte manca l’educazione…“. Questo commento sembrerebbe essere rivolto non solo a questo episodio, ma a tutto quando successo durante il GF Vip 6. La Ricciarelli ha poi spiegato che probabilmente sarà nel cast di Tale e Quale Show: tutto dipende dal suo riuscire a trovare i personaggi giusti.

Si possono sentire le parole della speaker radiofonica Giada Di Miceli riguardo Clarissa Selassié a partire dal minuto 58:00 dell’episodio di Non succederà mai più del 28 maggio, dove si annuncia l’intervista cancellata:

Questo, invece, è il post condiviso dalla trasmissione di Radio Radio Non succederà mai più riguardo l’intervista cancellata dell’ex GF Vip Clarissa Selassié: