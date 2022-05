Rai: per Balivo e Isoardi c’è un nuovo programma, Marcuzzi pronta al tradimento di Mediaset

Caterina Balivo, Elisa Isoardi e Alessia Marcuzzi avrebbero accettato diverse proposte da parte di Rai 2. Ecco in quali programmi potremmo vederle a partire dai prossimi mesi. In tutti e tre i casi, si tratta di grandi ritorni in Tv.

Ci sono tre conduttrici molto amate dal pubblico che in questo momento cono sono impegnate in nessuna trasmissione televisiva e che molto presto potrebbero approdare in Rai con un nuovo programma: Elisa Isoardi, Alessia Marcuzzi e Caterina Balivo. Fra questi tre nomi, ce n’è sicuramente uno che incuriosisce più degli altri.

Alessia Marcuzzi, infatti, ha sempre lavorato per Mediaset ed il suo arrivo in Rai verrebbe visto da molti come un “tradimento”. Durante i diversi lockdown a causa del Covid, la Pinella ha capito che i programmi che stava conducendo non la rappresentavano, ed aveva voglia di qualcosa di diverso. Mediaset decise quindi di non rinnovarle il contratto.

Ecco il ritorno di Alessia Marcuzzi in Tv: cosa farà

Alessia Marcuzzi sarà ospite a Domenica In Show il 27 marzo in prima serata su Rai 1. La conduttrice si è detta molto contenta di poter rivedere la sua amica Mara Venier. Il programma che secondo Dagospia dovrebbe esserle già stato assegnato, sarebbe un format Tv completamente nuovo, forse pensato su misura per lei.

Un’altra conduttrice che da diverso tempo non ha più un impegno professionale costante in Tv è Elisa Isoardi. Non ha mai accantonato la sua enorme passione per la cucina, e condivide spesso delle ricette con i propri ammiratori sui canali social. Per questo motivo, sembrerebbe quasi scontato che il suo programma su Rai 2 dovrebbe essere culinario.

Marcuzzi, Isoardi e Balivo sbarcheranno su Rai 2: i dettagli

Caterina Balivo, dopo la gravidanza, aveva lamentato di non aver più ricevuto proposte per tornare a lavorare in Tv. Poco dopo, approdò di nuovo a Detto fatto: da diverso tempo, però, è completamente sparita dai canali Rai. Attualmente è impegnata su TV8 con l’innovativo format Chi vuole sposare la mia mamma?.

Recentemente, si era vociferato riguardo la presenza della Balivo a Ballando con le Stelle 2022, ma la stessa presentatrice ha subito smentito l’indiscrezione. La conduttrice dovrebbe tornare su Rai 2 in seconda serata con un programma che durerà per tutto il periodo estivo e che dovrebbe iniziare a fine di luglio.

Ecco la copertina di Caterina Balivo per la rivista Molto donna. La conduttrice ha rivendicato con diversi video su Instagram dove ha parlato dell’amore per sè stesse, che comunque non andrebbe mai confuso con la vanità: