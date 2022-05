Vacanza tropicale da sogno: pace e relax in Indonesia a meno di 30 euro

Chi sogna paradisi tropicali e isole spettacolari può iniziare a programmare: soggiorni in Indonesia a prezzi stracciatissimi

Siamo a fine maggio ed inizia il periodo ideale per cominciare a programmare le vacanze estive 2022. La morsa del Covid sembra meno aggressiva e milioni di italiani vogliono svagarsi dopo un anno molto impegnativo e pieno di limitazioni.

In molti giustamente sognano una vacanza di lusso, in territori nuovi e lontani, ma senza spendere una fortuna. Impossibile? Tutt’altro, perché chi cerca, trova sempre qualcosa. Chi vuole trascorrere una settimana o più di relax su spiagge tropicali e nel mare limpido può trovare soluzioni interessanti.

L’Indonesia potrebbe essere il luogo adatto per voi. Ma non la parte più turistica e battuta dai viaggiatori di tutto il mondo. Bensì la soluzione arriverebbe da un’isola più riservata, considerata una delle culle della sostenibilità ambientale e frequentabile con pochissimi euro in tasca.

Le offerte degli alberghi e resort sull’Isola di Sumba

Natura incontaminata, mare blu e spiagge dalla sabbia dorata. Tutto questo è l’Isola di Sumba, un isolotto a sud della capitale indonesiana Jakarta, che si trova precisamente nell’arcipelago delle Piccole Isole della Sonda. Nel bel mezzo dell’oceano Indiano.

Chi sceglie di volare fino a Sumba si prepari ad una vacanza più unica che rara. Tale isola è l’ideale per chi vuole rilassarsi nel bel mezzo della natura più rigogliosa, approfittando di panorami e tramonti completamente diversi da quelli delle nostre latitudini.

Ma quanto costa pernottare a Sumba in estate? Ben poco rispetto alla media delle altre destinazioni esotiche orientali, come le ben più note Bali o Thailandia. Alberghi e resort a quattro stelle si possono prenotare con offerte da meno di 30 euro a notte, anche se il prezzo medio si aggira sui 50 euro per una stanza doppia.

Una vacanza a Sumba non vuol dire soltanto spiaggia, mare o relax. Ma anche conoscere low-cost una cultura straordinaria e lontana. Ogni estate i turisti vengono intrattenuti dai riti orientali tipici della zona, ma anche con escursioni sia naturalistiche, sia visite ai monumenti religiosi e reliquie della cultura indonesiana. Insomma, un piccolo paradiso lontano nel tempo che per poche decine di euro al giorno può regalarvi un sogno estivo.