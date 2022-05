Agosto ad Ibizia a prezzi stracciati. Vacanza top: come prenotarla

L’estate è sempre più vicina e le mete di mare e di vacanze sono ormai pronte ad essere assaltate. Ma alcune offerte sono ottime per partire

Finalmente l’estate sta arrivando. La morsa del Covid-19 sembra essersi per ora allontanata e dunque gli italiani stanno giustamente cominciando a pianificare le vacanze estive dopo la lunga stagione lavorativa.

Il problema principale resta uno: i soldi da poter spendere per prenotare almeno una settimana di relax e divertimento nella meta più ambita e ricercata. Moltissimi italiani stanno facendo i conti e iniziano così a cercare le offerte low-cost per regalarsi la vacanza.

Chi cerca trova, già in questi giorni. Per esempio, chi sogna una vacanza ad agosto nel mare di Ibiza può reperire facilmente delle offerte davvero convenienti, a partire da voli a basso prezzo che fanno già venire l’acquolina in bocca.

Voli per Ibiza in pieno agosto da meno di 20 euro!

Ibiza è una delle mete più gettonate. Non tanto per il turismo, bensì per il divertimento più folle ed estremo. L’isola delle Baleari è infatti considerata il regno delle discoteche, delle feste in spiaggia e dei cocktail.

Sempre moltissimi italiani ogni anno scelgono Ibiza per una settimana ricca di danze, musica e sole. Ecco perché spesso i prezzi per l’isola spagnola schizzano alle stelle, nonostante la vicinanza geografica dall’Italia.

Ma facendo un salto su Skyscanner.it potreste imbattervi in offerte straordinarie per il mese di agosto. Voli dall’Italia in direzione Ibiza anche sotto i 20 euro a persona. In particolare da Roma, Milano e Venezia si può partire per la nota e folle isola iberica veramente a poco prezzo.

Il problema è invece il pernottamento? Affrettatevi già in questi giorni a cliccare sul sito web Ibizalowcost.com. Un portale specializzato per offrire ai turisti e vacanzieri italiani le soluzioni più comode dove dormire, ovviamente a prezzi scontati rispetto alla media. Soggiorni in abitazioni (per una o più persone) per 7 giorni a prezzi modici, anche a meno di 30 euro a notte.

Non serve dunque svenarsi o prenotare con un anno di anticipo per godersi una vacanza divertente in una meta così ambita. Maggio è il mese giusto per iniziare a programmare il vostro viaggio senza spendere una fortuna. Ibiza è a portata di mano e vi aspetta con le spiagge assolate, i locali più alla moda e le numerose feste che esplodono ogni notte.