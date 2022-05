“Nuovo flirt per Manuel Bortuzzo”, che scoop! Chi è la ragazza con cui si starebbe frequentando

Spunta un nuovo flirt per Manuel Bortuzzo, dopo l’addio a Lulù Selassié. Andiamo a vedere chi è la ragazza che ha fatto perdere la testa al nuotatore.

Da diverse settimane, oramai, sappiamo che è finita la storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè. Sia lui che lei infatti hanno dato le loro versioni della storia e al momento non si sappiamo quale sia la verità esatta. Al momento Lulù sarebbe single e non starebbe frequentando altre persone. Storia differente invece per il nuotatore, con diversi rumors che lo assocerebbero ad un’altra ragazza.

Secondo le indiscrezioni la fortunata si chiamerebbe Giulia e a lanciare la notizia di cronaca rosa ci avrebbe pensato Amedeo Venza. Stando a quanto riportato dall’esperto di gossip ci sarebbe stata la segnalazione di un utente il quale ha dato anche alcune informazioni in suo possesso. Ovviamente quindi la notizia che stiamo riportando è solamente un rumor e di certo non c’è ancora niente. Quindi adesso si attendono conferme o smentite dai diretti interessati.

Manuel Bortuzzo e la nuova fiamma: il gossip infiamma il web

La possibile nuova fiamma di Manuel Bortuzzo sarebbe seguita sui social da tutta la famiglia di lui. Inoltre i due andrebbero ad allenarsi anche nella stessa piscina. Questo perché anche lei pare sia una sportiva, che ha dedicato la sua vita al nuoto, e ha vinto diversi riconoscimenti nel corso della sua carriera. Inoltre in rete è stato segnalato anche un video in cui la ragazza starebbe proprio nella stessa macchina di Bortuzzo.

Al momento, però, non ci sarebbe alcuna certezza su questa voce di gossip e solamente il tempo ci dirà la verità su tutto quanto. Per questo motivo l’informazione riportata da Amedeo Venza è da prendere con le pinze. Potrebbero essere semplicemente amici. Quindi per il momento l’unica cosa certa è che pubblicamente Manuel Bortuzzo è ancora single. Vedremo quindi se il nuotatore continuerà ad infiammare il gossip nostrano.