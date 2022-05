Caterina Balivo, cambia tutto: adesso il suo addio è ufficiale. Arriva la notizia che tutti i fan della conduttrice tv aspettavano da tempo

Due anni di attesa possono bastare, per lei e per i fan. Perché se è vero che Caterina Balivo era già tornata in tv da quando ha lasciato Vieni da me su Rai 1, le sue ospitate a Il Cantante Mascherato non erano quello che tutti volevano.

Adesso però c’è una doppia novità che sta facendo letteralmente impazzire i fan della conduttrice tv campana. Una è che potremo rivederla con un programma tutto suo in prima serata. L’altra è che ha tradito la Rai e ricomincerà su Tv8, quindi uno dei canali che fanno parte della galassia Comcast.

Chi l’ha amata negli ultimi anni prima a Detto Fatto e poi a Vieni da Me non dovrà più spettare, anche se è vero che era proprio lei a volersi prendere una pausa dalla conduzione. Ora però ha deciso di riallacciare i fili e lo farà con un format inedito per la televisione italiana: Chi vuole sposare mia mamma?

Caterina Balivo, cambia tutto: i primi dettagli sul suo nuovo programma in tv

Da tempo c’erano in effetti rumors su un suo rientro un tv, adesso è ufficiale anche perché la conferma è arrivata da lei con un post su Instagram. Ha spiegato che questa è la risposta a tutti quanti le chiedevano quando sarebbe tornata, perché stava soltanto aspettando l’occasione e il programma giusto, ora è arrivato.

“Prossimamente ci vedremo in prima serata con Chi vuole sposare mia mamma? su Tv8”. Un dating show come ne esistono già diversi anche su altri canali tv? No, questo è speciale perché in realtà è un modo per rendere ancora più forte il legame tra i figli e le loro mamme… single. “La mamma non dovrà sposare nessuno, ma se anche solo grazie a questo programma inizia una nuova storia d’amore, tutti noi ne saremo contenti. In primis il figlio che l’accompagna”.

Quello che lei e la direzione di Tv8 non hanno ancora svelato è la data di inizio del programma e nemmeno se sia un esperimento a se stante o l’inizio di un rapporto duraturo. Caterina di recente ha negato dla sua partecipazione alla nuova edizione di Ballando con le Stelle, per ora con la Rai non ci sono progetti.