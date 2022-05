“Ce l’ho fatta!”, arriva la consacrazione definitiva per Tommaso Zorzi: ora è ufficiale

La confessione di Tommaso Zorzi, ex volto del GF Vip e oggi conduttore televisivo. Il ragazzo ha ammesso tutta la sua soddisfazione

Chi non conosce Tommaso Zorzi? Il giovane nativo di Milano è ormai una presenza fissa e molto apprezzata della nostra televisione. In particolare viene indicato come opinionista e conduttore.

Zorzi è stato un volto noto dei reality show prima di sfondare nel mondo dello spettacolo. Da giovanissimo ha partecipato a Riccanza, su Mtv Italia, programma dove veniva seguita la vita mondana dei giovani rampolli. Poi ha avuto un’ottima scalata nell’edizione 2020 del Grande Fratello Vip.

Oggi però il buon Tommaso si può dire realizzato. Da presenza quasi superficiale dei salotti televisivi, Zorzi è diventato un conduttore a tutti gli effetti. Ha ottimi tempi e battute sempre pronte, per questo motivo sta avendo un meritato successo.

Zorzi finalmente soddisfatto: “Orgoglioso di quello che sto facendo”

Tommaso Zorzi fino a qualche tempo fa non si sentiva ancora arrivato a grandi livelli. La sua carriera non aveva ancora avuto la svolta da lui desiderata. Ma negli ultimi tempi le soddisfazioni personali sono giunte.

Intervistato da TvBlog, Zorzi ha confessato tutta la sua gioia per le recenti notizie lavorative, che gli hanno letteralmente cambiato la vita: “Sono molto orgoglioso di quello che sto facendo. Sono molto grato dell’opportunità che mi stanno dando. Quando porti a casa i risultati ti dici: ‘Vedi che ce l’ho fatta?!’”.

Il GF Vip 5 è stato sicuramente un trampolino di lancio per Tommaso, che però riguarda solo il suo passato. Oggi si può considerare un ottimo conduttore, con in tasca programmi come Drag Race Italia e Questa è la mia casa, quest’ultimo al fianco dell’amica Stefania Orlando.

Inoltre sta per partire un nuovo format su Discovery +, ovvero Tailor Made, il talent show per stilisti in erba. Zorzi ha spiegato come sarà strutturato il suo ultimo programma: “È un talent show che riguarda la sartoria e l’amore per questo mestiere. È bello vedere come un capo arriva, poi, ad essere fruibile da un consumatore. Questa è stata la mia prima vera conduzione in uno studio. […] Quando sei conduttore devi coordinare tante persone. Per è stato molto stimolante. Più vado avanti e più capisco che è quello che mi piace davvero fare”.