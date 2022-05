Smartphone, occhio a queste app: potreste perdere tutto!

Gli smartphone nascondono grandi insidie: accedendo a queste applicazioni potreste dare una grossa mano a virus e truffatori

Possedere uno smartphone di ultima generazione è ormai per tutti noi qualcosa di usuale e di necessario. Non solo per chiamare o messaggiare chi vogliamo, ma anche per usufruire di centinaia di funzioni interattive.

Tutto questo tramite la tecnologia sviluppata, ma soprattutto attraverso le app. Ovvero le applicazioni di ogni genere, scaricabili sullo smartphone e pronte immediatamente all’uso. Tutti noi sui nostri cellulari abbiamo miriadi di app che possono facilitarci la vita in qualsiasi ambito, dalla comunicazione ai trasporti passando per l’intrattenimento.

Ma non tutte le app sono affidabili e sicure. O meglio, la maggior parte lo sono, ma il mondo informatico (anche sui cellulari) nasconde sempre delle insidie. Esistono infatti applicazioni che, se utilizzate e gestite, possono creare danni enormi agli utenti.

La lista delle app per smartphone da evitare a tutti i costi

Il rischio maggiore è quello di incappare in malware, ovvero dei software dannosi e pericolosi che, se attivati, si insinuano nei dati personali del telefono estraendo di fatto le informazioni meno sicure e rendendole anche pubbliche.

Alcune app non protette possono celare questi malware. Il consiglio a tutti coloro che usufruiscono di smartphone è dunque quello di scaricare le app soltanto dai negozi virtuali ufficiali. Ovvero Play Store per chi usa il sistema Android, o App Store per chi è in possesso di un modello Iphone.

Ecco la lista delle applicazioni, che circolano attualmente in rete, da evitare e da non scaricare sullo smartphone per alcun motivo: