Rifiuta l’invito, Maurizio Costanzo è furioso: “Di che ti lamenti?”

Maurizio Costanzo lo aveva invitato al suo show, forse anche per una pace pubblica, ma l’attore ha rifiutato senza spiegazioni

A circa 40 anni di distanza dal debutto, il Maurizio Costanzo Show tiene ancora banco tra i programmi televisivi di Mediaset. Il talk show ideato e condotto dal celebre presentatore romano è un ‘must’ per Canale 5.

In queste settimane sta andando in onda una volta a settimana, di mercoledì in seconda serata, con il palco del Teatro Parioli che è tornato ad intrattenere il pubblico sia presente che sul divano di casa.

Maurizio Costanzo però ha rivelato una diatriba recente riguardante il suo show che non gli è piaciuta affatto. Il conduttore, in diretta radiofonica, ha rivelato di aver invitato al Costanzo Show un attore che, di recente, ha avuto parole non troppo favorevoli al suo comprimario. Ma tale invito non è stato accettato.

Teo Teocoli non si è presentato all’invito: è scontro con Maurizio Costanzo

Il personaggio contro cui si è scagliato Maurizio Costanzo è l’attore milanese Teo Teocoli. Un volto noto del cinema italiano ma soprattutto del varietà nostrano, vista la sua grande comicità e l’esperienza nell’imitare personaggi celebri.

Teocoli giorni fa, ospite del salotto di Mara Venier a Domenica In, aveva espresso tutto il suo dispiacere per non essere preso in considerazione da Maurizio Costanzo nel suo show abituale. Il comico avrebbe fatto intendere di stare forse antipatico al noto giornalista e di sentirsi escluso per questo motivo.

Da uomo di grande spirito e dall’alto dei suoi 83 anni, Costanzo ha deciso dunque di contattare Teo Teocoli invitandolo ad una delle serate dello show ai Parioli. Ma, nonostante questo gesto di ‘pace’, l’attore milanese ha disertato l’invito senza motivazioni.

Un contrattempo oppure un gesto volontario? Maurizio Costanzo sicuramente non l’ha presa benissimo, come ammesso ieri: “Teocoli si è lamentato perché non lo invitavo mai. Allora è stata fissata una data per lui e non è venuto. Forse sarà rimasto imbrigliato a Domenica In, forse scappa con la Venier, forse Celentano gli ha detto di non muoversi, chi può dirlo. Ma che te lamenti se poi non vieni?”

Una strana situazione tra due mostri sacri dello spettacolo e della televisione italiana. Chissà ora se Teocoli risponderà nuovamente a Costanzo spiegando la scelta di non presentarsi.