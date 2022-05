L’Aquila, auto finisce nel giardino di un asilo: morto un bambino, cinque feriti

Secondo le prime ricostruzioni, la vettura era parcheggiata in una strada in discesa, quando per motivi ancora da accertare si è messa in marcia ed ha sfondato la recinzione estera ed è piombata sui bimbi. L'incidente è avvenuto alla scuola dell'infanzia 1 Maggio. La Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta.