Eva Henger sorride, il messaggio di speranza rincuora i fan: cosa è successo

Per la prima volta dopo diversi giorni, si è visto di nuovo Eva Henger sorridere: affiancata dai medici, la showgirl ha spiegato: “Sto meglio di ieri, e domani starò meglio di oggi“. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla sua salute.

Barbara D’Urso non ha mai nascosto di essersi molto affezionata con il passare degli anni ad Eva Henger, con cui ha un ottimo rapporto personale. Proprio grazie a questa relazione, la conduttrice di Pomeriggio Cinque riesce ad aggiornare gli spettatori facendo delle brevi dirette dove è la stessa Eva a raccontare come sta.

Nella puntata del 16 maggio di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso ha potuto parlare anche con i medici della Clinica Parioli di Roma che si stanno prendendo cura di lei. Venerdì 13 maggio la showgirl ha subito la seconda operazione, che ha ricostruito la parte posteriore del piede, il calcagno. Per la prima volta, Eva si mostra molto sorridente e rilassata.

Eva Henger

I medici di Eva Henger hanno spiegato che l’operazione al calcagno è stata molto delicata. Si è proceduto alla riduzione dei frammenti ed alla ricostruzione del piede. A seguito dell’incidente, infatti, aveva subito una grave deformità: le foto che le erano state scattate mostravano un piede diventato di colore nero.

L’operazione è durata tre ore, ed i medici hanno raccontato di aver cercato di essere il meno possibile invasivi e di aver evitato di fare delle grandi incisioni. A questo punto Barbara D’Urso, visibilmente preoccupata e commossa, ha chiesto quando e come gli ammiratori di Eva Henger potranno vederla di nuovo camminare.

xx

I medici della Clinica Parioli hanno sorpreso gli spettatori quando hanno spiegato che contano di far tornare a camminare Eva Henger in trenta giorni. Questo significa che la sua situazione sta migliorando visibilmente. Pochi giorni prima, infatti, aveva subito l’intervento al braccio per evitare la setticemia ed ora l’aspetta un altro intervento sempre al braccio.

Per vedere il collegamento di Pomeriggio Cinque con Eva Henger ed i suoi medici, clicca qui.

Questo uno degli ultimi pensieri pubblicati comme commento alla foto sottostante da Eva Henger: “Mi manca il sole, mi manca il mare e ce la metterò tutta per tornare velocemente come prima. Mi manca scrivermi anche con tutti voi che mi tenevate compagnia giornalmente. Però comprenderete che per me è tutto molto difficile in questo momento“.