Nuovo programma in arrivo per Maria De Filippi: telespettatori in visibilio

Anche in estate Maria De Filippi dovrebbe continuare a tenere compagnia ai propri telespettatori più affezionati con un nuovo show

L’estate si avvicina e moltissimi programmi di punta delle reti generaliste andranno in vacanza per qualche mese. Soprattutto i contenitori quotidiani che fanno compagnia a milioni di telespettatori ogni giorno.

Nel periodo estivo, a parte qualche eccezione, si punterà molto sulle repliche dei programmi già andati in onda o sulla messa in registrazione di film o serie televisive, anche queste spesso già visti.

Ma spunta una novità nel palinsesto di Mediaset che farà felici molti spettatori. In particolare i fan di Maria De Filippi e delle sue trasmissioni di successo come Amici o Uomini e Donne. In estate la Maria nazionale continuerà a tenere compagnia ai seguaci più fedeli su Canale 5.

Riserbo sul nuovo show di Maria: sostituirà Temptation Island

Non sono ancora emersi dettagli o precisazioni sulla recente indiscrezione. Ma pare certo che Maria De Filippi non si riposerà più di tanto da giugno ad agosto prossimi. In partenza dovrebbe esserci un programma TV serale che la vede protagonista.

Pare che tale idea sia nata per sostituire il reality show Temptation Island, che sarebbe stato “rimandato” a data da destinarsi piuttosto che mandato in onda nel consueto periodo di giugno-luglio.

Se il reality condotto da Filippo Bisciglia potrebbe sbarcare su Mediaset, con la nuova edizione, da settembre per ottenere maggior numeri di ascolto, il nuovo show di Maria De Filippi avrà un posto sicuro e fisso nel cuore degli appassionati.

Inizialmente si pensava che Maria potesse riapparire solo in replica, con la mandata in onda delle ultime puntate di Tu si que vales della recente stagione televisiva. Invece il nuovo progetto potrebbe riguardare un talk-show romantico, sulla falsa riga di Uomini e Donne.

C’è chi vocifera di un’edizione VIP del noto programma di Maria che va in onda tutti i giorni in fascia pomeridiana. Ovvero troni e corteggiamenti tra personaggi già noti del mondo dello spettacolo. Ma tale indiscrezione va ancora confermata, anche se tanti telespettatori si leccheranno i baffi a leggere di questa ipotesi.