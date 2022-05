Anticipazioni Una Vita, in arrivo un neonato: José Miguel scoprirà il segreto di Ignacio

Nelle prossime puntate di Una Vita si scoprirà che un personaggio è in dolce attesa, ma José Miguel scoprirà un macabro segreto: tutte le anticipazioni

La soap opera spagnola continua ad allietare i pomeriggi degli italiani che si avviano verso un punto cruciale della trama con più personaggi coinvolti: al centro delle prossime puntate ci saranno Ignacio e José Miguel.

Le anticipazioni delle prossime puntate italiane di Una Vita svelano che ad Acacias ci sarà in arrivo un bebè. Ignacio, infatti, ha avuto un rapporto con Alodia che risulterà essere successivamente in dolce attesa. La domestica non reagirà bene quando vedrà il nipote di Bellita molto indifferente di fronte alla situazione e ne sarà devastata. Casilda e Fabiana l’avevano messa in guardia su quanto sarebbe potuto accadere, ma Alodia ha preferito seguire il suo cuore.

Nel frattempo, José Miguel che sta indagando su Ignacio sa di non poter più fare affidamento su Mendez perché il commissario finisce in ospedale in seguito ad un’aggressione. Il Dominguez decide di seguire il nipote di Bellita e quanto scopre ha dell’agghiacciante: insieme a Florencio trasportano delle ossa prese dal cimitero. I due, infatti, hanno avviato un commercio di ossa. José Miguel non può credere ai suoi occhi, ma non perde un attimo ed affronta seduta stante il ragazzo chiedendogli di mettere tutto al suo posto.

Anticipazioni Una Vita, Ignacio va via e Bellita scopre la verità

Nonostante il confronto, Ignacio decide di proseguire per la sua strada, porta con sé le ossa e va ad alloggiare in una pensione in città. Bellita, ignara di quanto accaduto, implora suo nipote di tornare a casa, ma lui decide di lasciare le cose così come sono. Successivamente la zia di Ignacio scoprirà grazie ad Alodia che presto arriverà un bebè ad Acacias. La domestica pensa di dare il bambino in adozione, ma Bellita e José Miguel cercheranno di supportarla nel limite delle loro possibilità.

Alodia è in preda all’ansia, ha paura di aver fatto il passo più lungo della gamba concedendosi a Ignacio che intanto sembra essere preso da un forte senso di rimorso. Il nipote di Bellita farà ritorno a casa e la famiglia della domestica sta già pensando al matrimonio da organizzare.