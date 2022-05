“Potrebbe uccidermi da un momento all’altro”, dramma assurdo per l’ex volto di Amici: fan sconvolti

Un dramma che nessuno sapeva, ha fatto di tutto per mascherarlo: l’ex volto di Amici di Maria De Filippi esce allo scoperto

È stata concorrente ad Amici qualche anno fa, tra le prime edizioni del talent show, ma negli anni è riuscita a ricavarsi uno spazio nel mondo dello spettacolo, fino a quando poi non ha vissuto un grande dramma.

Agata Reale è stata tra le prime concorrenti di Amici di Maria De Filippi quando il talent show era alla sua sesta edizione, quella vinta da Federico Angelucci in cui lei arrivò seconda, ma prima nella categoria ballo. Una grande scalata quella della ballerina che è riuscita a rimanere nel mondo dello spettacolo -a differenza di altri di cui non si ricorda neppure più il nome- ed a farsi spazio proprio nella sua grande passione.

Negli anni, infatti, Agata è stata non solo ballerina, ma anche ospite, conduttrice e si è destreggiata in un campo lavorativo che non è così magnanimo, né semplice come sembra. Con un po’ di furbizia, tanta voglia di fare e tanta determinazione, la ballerina ha corso per la sua strada, seppur sacrificandosi.

Amici, Agata Reale racconta il suo dramma: leucemia promielocitica acuta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Agata Reale (@agatareale)

Con un post su Instagram di poco più di una settimana fa, Agata Reale è uscita allo scoperto circa il male che l’attanagliava già da un po’ raccontando la lotta che ha dovuto affrontare, ma soprattutto di aver combattuto fino alla fine ed essere riuscita a superare il peggio. Raggiunta da FanPage, la ballerina di Amici di Maria De Filippi ha raccontato: “Io ho tenuto la malattia nascosta per un anno. Chi fa un lavoro come il mio, può anche arrivare a credere che sia sempre fatto tutto come una pubblicità. E io per un anno non ho mai parlato, ma quando pubblicavo qualche foto mi davano dell’anoressica e me ne dicevano di ogni. A quel punto, dopo un anno di battaglie mi sono detta: forse è il momento giusto. E ho iniziato raccontare la verità. È stato come dare un segnale a chi si trova sulla stessa barca”.

Per tornare al talent show che l’ha lanciata, Agata ha raccontato di star guardando quest’edizione perché ha partecipato una sua allieva: “Elena Manuele che ha vinto Sanremo Young qualche anno fa e adesso è stata scelta come protagonista di Bernadette di Lourdes, qui in Italia. Sarà proprio lei la protagonista”.