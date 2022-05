“Uccisa dal suo compagno perché voleva lasciarlo”, Eleonora Daniele scioccata in diretta: che orrore

Eleonora Daniele è sempre molto attenta ai temi di estrema attualità, ma quanto ha affrontato oggi l’ha lasciata senza parole

La conduttrice veneta è al timone di un programma che è seguitissimo su Rai Uno ed approfittando dell’audience coglie l’occasione per sensibilizzare su diversi temi, quello affrontato oggi l’ha inorridita a tal punto da lasciarla shockata.

Anche oggi Eleonora Daniele è stata in diretta su Rai Uno con una nuova puntata di Storie Italiane in cui ha affrontato diverse tematiche d’attualità. Ancora una volta, tristemente, torna al centro degli argomenti una serie di femminicidi e per poter affrontare al meglio la discussione ha ospitato in studio la Senatrice Valeria Valente annunciando: “È un grande onore averla qui. So il prezioso lavoro che lei svolge quotidianamente per aiutare e sostenere tante donne. E’ importante cercare di combattere questa cultura violenta che c’è. Ormai quelli dei femminicidi sono i numeri di una guerra”.

Le parole della conduttrice veneta vengono da una serie di fatti di cronaca che si sono susseguiti negli ultimi giorni per cui la lotta alla violenza sulle donne non sembra mai essere abbastanza: sono ancora troppi i casi di femminicidi che quotidianamente vengono trasmessi dai telegiornali.

Eleonora Daniele choc in diretta: l’ennesimo femminicidio fa inorridire tutti

Eleonora Daniele ha commentato in diretta con la Senatrice Valeria Valente l’ennesimo caso di un femminicidio: “L’ultima vittima era una ragazza bellissima che aveva semplicemente deciso di lasciare il suo compagno e avere una nuova relazione. Quello che voleva era solo avere i propri diritti ed essere libera. Quella dei femminicidi è una vera e propria guerra che non si ferma”. Un dibattito molto interessante avvenuto con una personalità che ha autorità a livello istituzionale e che ha potuto dare un punto di vista ‘superiore’.

La Senatrice ha commentato la vicenda: “Questo caso ha purtroppo tutte le caratteristiche tipiche del fenomeno della violenza, con l’uomo che uccide e poi si suicida. L’inasprimento delle pene non serve. Negli ultimi anni di pene ne sono state inasprite tante ma i risultati non sono cambiati”.