Tim, concorso a premi per la festa della Mamma: chi può partecipare e cosa si vince

Tim, indetto concorso a premi per la festa della Mamma: chi può partecipare. Tutto quello che c’è da sapere sulla simpatica iniziativa

Per iscriversi ci sarà tempo fino a domenica 8 maggio e in palio ci saranno dei primi davvero molto interessanti. Accedendo al sito della compagnia telefonica si possono scoprire tutti i dettagli.

Domenica 8 maggio si celebra le Festa della Mamma. Una ricorrenza molto importante, soprattutto in Italia, sia a livello religioso che sociale. Sarà un’occasione per usufruire anche di alcune iniziative interessanti che riguardano diversi marchi di riferimento del settore delle telecomunicazioni. Proprio a riguardo la Tim sta mettendo a punto un concorso a premi per i suoi abbonati con fantastici omaggi da poter ottenere gratis.

Nello specifico iniziamo col dire che potranno partecipare a questo concorso tutti gli utenti iscritti al programma fedeltà dell’operatore, ovvero TIM Party. L’iniziativa rientra nel programma “Come te non c’è nessuno!“, volto a valorizzare chi ha un legame con l’azienda da tempo. Tramite instant win, per tutti gli utenti interessati ci saranno premi davvero esclusivi ogni giorno. Ci sarà tempo fino a domenica 8 maggio (appunto la Festa della Mamma) per prendervi parte.

Tim, arriva il concorso a premi per la festa della Mamma: tutti i dettagli dell’iniziativa

I premi varieranno in base alle offerte che ognuno ha attive sul proprio profilo e agli anni di militanza nell’azienda. Tra i riconoscimenti messi in palio troviamo 11 Gift Card Mabel dal valore di 50 euro ognuna e 2 paia di orecchini Bliss con diamanti. E’ prevista inoltre una maxi estrazione finale in cui tra i vari partecipanti uscirà fuori il fortunato vincitore di una vacanza di due notti in una dimora d’epoca.

Oltre a questo concorso e ad altri premi previsti in queste settimane, non va dimenticato come Tim abbia da poco aggiornato il suo portafoglio di offerte mobile, sottoscrivibili assieme al programma per la rete fissa. Alcune promozioni che consentono di risparmiare cifre importanti, specie se sottoscritte in un breve lasso di tempo. Come sempre per avere tutti gli aggiornamenti a riguardo e per ulteriori delucidazioni il consiglio è quello di consultare il sito di riferimento o in alternativa di recarsi presso uno dei negozi Tim della vostra zona.