Fosca Innocenti 2 anticipazioni: problemi economici e in amore, rischia di finire tutto – FOTO

Nonostante le riprese di Fosca Innocenti 2 siano ancora in corso, ci sono numerose anticipazioni riguardo le trame della seconda stagione dell’amata serie Tv. Ecco perchè la coppia più amata della fiction potrebbe andare in crisi.

Maria Malandrucco, che in Fosca Innocenti interpreta Susy, ha commosso tutti con le sue parole al termine della fiction Tv: “La vera realizzazione non è stata prima o durante il percorso ma dopo, l’ultimo giorno. Mi sono ritrovata da sola con me stessa alla stazione dei treni, pronta a tornare a casa con il sorriso e con un’incredibile esperienza alle spalle“.

L’attrice ha ammesso solo all’ultimo di aver capito quale esperienza straordinaria aveva appena concluso. Susy non è il solo personaggio a mostrare il suo entusiasmo per questa serie Tv. Anche la protagonista Vanessa Incontrata è stata la prima a mostrare ai suoi fan sui social media il ciack delle riprese della seconda stagione.

Anticipazioni Fosca Innocenti 2: niente fiori d’arancio?

Nonostante le riprese siano in corso, ci sono già alcune anticipazioni riguardo Fosca Innocenti 2. Gli spettatori potrebbero rimanere delusi dal sapere che fra Cosimo e Fosca potrebbero esserci numerosi imprevisti. I fiori d’arancio non sono affatto garantiti, ma le nuove puntate dovrebbero finalmente far chiarezza sui loro sentimenti.

Nella seconda stagione di Fosca Innocenti, quindi, si scoprirà se fra i due protagonisti della fiction c’è davvero dell’amore. Oltre alla storia d’amore fra Cosimo e Fosca, la protagonista dovrebbe attraversare anche altri problemi di natura economica. Rischierà infatti di perdere la fattoria e tutto quello che per lei rappresenta dal punto di vista affettivo.

Arrivano nuovi personaggi che metteranno in crisi Fosca e Cosimo?

Secondo le anticipazioni di Fosca Innocenti 2, il primo pensiero della protagonista non sarà un’eventuale perdita economica, ma piuttosto i risvolti umani della perdita della fattoria. Fosca, infatti, si tormenterà al pensiero di non sapere che fine potrebbero fare l’amato cavallo Sansone, la tata Bice, la cagnolina Alice e la gallina Gigliola.

Fosca affronterà tutte le sfide che le verranno proposte con la solita determinazione. Ci saranno anche diversi nuovi personaggi che faranno parte della serie Tv, anche se per ora non si conoscono ulteriori dettagli. Fra questi, però, ce ne potrebbe essere una che metterebbe in crisi la sua relazione con Cosimo.