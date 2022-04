Ilary Blasi, cattive notizie per l’amata conduttrice: il weekend inizia male

Cattive notizie per l’amata conduttrice romana. Per Ilary Blasi il weekend inizia male: scopriamo cos’è successo.

Ad un passo dalla vittoria, per Ilary Blasi questa mattina la notizia è stata ancor più sconvolgente. Al timone dell’Isola dei Famosi 2022 la 41enne non è riuscita a conquistare il risultato sperato: tutti i dettagli.

Cattive notizie per Ilary Blasi. La bionda conduttrice nella serata di ieri, venerdì 29 aprile, è tornata a sfidarsi sul piccolo schermo con Carlo Conti. Al timone dell’Isola dei Famosi su Canale Cinque, la Blasi è riuscita a catturare l’attenzione di 2.463.000 spettatori e il 15.5% di share. Risultati che per un pelo non le hanno concesso la vittoria.

Difatti, a conquistare il primo gradino sul podio degli ascolti è stato Carlo Conti. Al timone di The Band su Rai Uno il conduttore fiorentino è riuscito a tenere incollati davanti al video 2.481.000 spettatori e il 13.2% di share. Insomma, Ilary Blasi questa volta ha sfiorato la vittoria al timone del suo reality show. Ma veniamo adesso ai programmi andati in onda sugli altri canali: le preferenze del pubblico.

Ilary Blasi sconfitta da Carlo Conti: tutte le preferenze espresse dal pubblico sul piccolo schermo

Come dicevamo la Blasi, al timone dell’Isola dei Famosi, è stata ad un passo dalla vittoria (2.463.000 spettatori con il 15.5% di share): ad avere la meglio è stato il suo competitor Carlo Conti. Il fiorentino al timone di The Band su Rai Uno ha convinto 2.481.000 telespettatori. Ma veniamo adesso agli altri programmi andati in onda nella serata di ieri, venerdì 29 aprile.

Rai Due ha proposto N.C.I.S riuscendo a conquistare l’attenzione di 1.345.000 spettatori e il 5.9% di share; A seguire N.C.I.S. Hawai’i ne ha raccolti 1.002.000 e il 5% di share. Su Rai Tre Germinal ha registrato 644.000 spettatori sintonizzati con il 3.1% di share. Su Italia 1 Rocky III ha tenuto incollati davanti al piccolo schermo 1.010.000 spettatori e il 4.8% di share.

Rete 4 con Quarto Grado ha convinto 1.310.000 spettatori con l’8.1% di share. Su La7 una nuova puntata di Propaganda Live – Diario di Guerra è stata seguita da 816.000 telespettatori e il 5.2% di share. TV8 ha proposto I delitti del BarLume – La famiglia navale riuscendo a conquistare l’attenzione di 298.000 spettatori e l’1.5% di share. Infine sul Nove Fratelli di Crozza hanno appassionato 1.199.000 spettatori e il 5.6% di share.