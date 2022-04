Charlene di Monaco, la minaccia che scuote il Principato: non l’aveva mai detto. La situazione a corte continua ad essere molto delicata

Non sarebbe la prima volta che succede, ma farebbe comunque notizia perché una separazione in una delle corti più famose d’Europa sarebbe clamorosa. Per ora nel Principato di Monaco tutto tace, ma l’ultima minaccia fa tremare.

Ufficialmente Charlene e Alberto di Monaco stanno ancora insieme nelle ultime ore è arrivata una nuova prova. Ma chi può dure quanto durerà? Nonostante le ultime immagini rassicuranti, a cominciare da quelle che è arrivata a Pasqua con la famiglia di nuovo riunita e sorridente, i dubbi permangono.

Chi frequenta il palazzo dei Principato parla di una separazione di fatto e c’entra nulla il lungo periodo che Charlene ha passato lo scorso anno in Sudafrica. Come se i suoi problemi fisici fossero solo una parte dell’intero problema, perché lei sembra tenere molto ai figli ma un po’ meno al marito.

E così una fonte anonima ha confessato a ‘Voici’ che “per la prima volta Charlene ha pronunciato la parola ‘divorzio’, una cosa impensabile per Alberto. Lui è disposto a tutto pur di non arrivare a questo e la principessa lo sa molto bene”. Solo una minaccia, ma molto seria.

Charlene di Monaco, la minaccia scuote il Principato: arriva la prima uscita pubblica

Intanto però poggi dopo ben 15 mesi dalla sua ultima volta Charlene di Monaco è tornata a farsi vedere di nuovo in pubblico. Era con il marito ma anche Jacques e Gabriella all’E-Prix di Monaco, la tappa del Mondiale riservato alle auto elettriche che è stata ospitata sullo stesso circuito della Formula 1.

Un anno fa il marito e i bambini erano in tribuna, ma la principessa triste mancava. Questa volta invece no ed è stata la conferma che in qualche modo ci sta provando anche se il suo sorriso tirato dimostra che non tutto sta andando come Alberto aveva sperato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Palais Princier de Monaco (@palaisprincierdemonaco)

Ci sarebbe un patto di fondo tra i due: Charlene con i figli vive lontano dal Palais Princier, la sede ufficiale. Ma ha accettato di apparire al suo fianco nelle grandi occasioni ufficiali e così’ sarà anche a fine maggio quando tornerà il Mondiale di Formula 1. Non è il massimo ma tutto quello che Alberto è riuscito ad ottenere.