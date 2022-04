Ilary Blasi spicca definitivamente il volo: l’indiscrezione è sensazionale

Grandi novità per Ilary Blasi, come un arcobaleno dopo la tempesta per lei arriva una sorpresa sensazionale

La conduttrice romana ha vissuto un periodo non troppo florido che sembra essere giunto a conclusione grazie alla fantastica sorpresa che nessuno si aspettava. Le cose vanno decisamente nella sua vita, da ogni punto di vista.

Alla conduzione dell’Isola dei Famosi da settimane, ormai, Ilary Blasi ancora una volta sta portando avanti alla grande il reality show di Canale 5. La sua professionalità -mista a schiettezza e spontaneità- è così riconosciuta dal pubblico che durante il periodo di conduzione di Alfonso Signorini al GF Vip 6 -che ricordiamo è stato confermato anche per l’anno prossimo- è stato chiesto a gran voce un suo ritorno in scena.

Nel frattempo, la conduttrice romana ha anche dovuto combattere con notizie di gossip sul suo matrimonio con Francesco Totti che è stato dato per naufragato per terze e quarte persone che sono entrate nella loro relazione. In poco tempo la conduttrice ha ristabilito l’ordine tra vita professionale e personale con un’intervista a Belve che fu allora molto eloquente.

Ilary Blasi, grande sorpresa per la conduttrice: a Mediaset è un successo

Nel tempo, con Mediaset, Ilary Blasi ha voluto testare vari programmi perché lei stessa si definisce una persona con il costante bisogno di stimoli senza cui non riuscirebbe a rendere al 100%. La conduttrice romana odia la monotonia, da un punto di vista professionale e personale, a tal punto da prendere drastiche decisioni dall’oggi al domani. Negli anni, la moglie di Francesco Totti ha avuto la possibilità di pilotare Eurogames, Star in the Star e tutta una serie di programmi sperimentali della rete del Biscione.

Nonostante non sempre la conduttrice romana riesce a portare in azienda risultati soddisfacenti, Mediaset si fida ciecamente di lei e sa di poterle affidare la conduzione di un programma che la motivi abbastanza in qualsiasi momento. Adesso c’è una grande novità: secondo il magazine Oggi, infatti, Ilary Blasi avrà un nuovo impegno con la rete del Biscione con un programma fin qui “blindato” pensato dai vertici per lei.