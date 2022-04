Anticipazioni Beautiful, Quindi prende una decisione: Paris si tira indietro

Le anticipazioni delle prossime puntate di Beautiful spostano l’attenzione su due diverse coppie: ecco cos’accadrà

Al centro della trama di Beautiful finiranno diverse coppie, per motivi diversi, ma che sconvolgeranno ancora una volta i telespettatori, prima statunitensi e poi italiani che dovranno attendere ancora.

Nelle prossime puntate di Beautiful ci sarà un particolare intreccio di trame. In particolare i telespettatori statunitensi, assisteranno a Quinn e Carter che torneranno a parlare del loro rapporto: la coppia ha fatto impazzire i fan tanto da far sperare un loro ritorno. Non ci vorrà molto affinché anche il pubblico italiano assisterà al momento in cui la Fuller tradirà Eric gettandosi tra le braccia del migliore amico di Ridge. Com’è noto, “solo quello che non si fa, non si sa”, pertanto la notizia verrà a galla: i due hanno passato più notti insieme.

A Los Angeles la reazione sarà diversa per tutti i protagonisti della soap opera statunitense. In particolare, Brooke e Ridge si scaglieranno contro Quinn dando, però, la possibilità a Carter di non perdere il posto di lavoro e continuare a restare in azienda.

Anticipazioni Beautiful, patto indecente: svolta decisiva tra i protagonisti

Eric Forrester ha un problema intimo di cui si vergogna, pertanto non può dare tutto sé stesso alla sua amata, pertanto proporrà un patto indecente a Quinn e Carter di modo che la sua donna possa sentirsi appagata. Quando Ridge scopre la decisione di suo padre, prova a farlo ragionare, a tal punto che il patriarca della famiglia Forrester metterà la moglie ad un bivio: o con lui o con Carter. A questo punto, Quinn decide di scegliere Eric e salutare l’amante. A questo punto l’avvocato si avvicinerà molto a Paris la quale ha una relazione con Zende, ma cede alla tentazione, nascondendo la loro relazione per un po’ di tempo.

Paris sembra non essere più intenzionata a sposare Zende, decide perciò di farglielo presente senza raccontare la verità su Carter. A complicare tutto ci pensa un nuovo arrivo a Los Angeles: la mamma di Paris. Quando quest’ultima scopre tutto, infatti, si dice disposta a fare qualsiasi cosa pur di portarla tra le braccia di Zende, ma Carter esausto decide di chiudere anche quest’altra relazione.