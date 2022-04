Paola Perego e Simona Ventura, l’emozione in diretta: “Si sposa!”

Simona Ventura e Paola Perego hanno rivelato in diretta un matrimonio che verrà celebrato fra pochissimo. Ecco il racconto di una delle due conduttrici.

La puntata di Citofonare Rai 2 trasmessa il 24 aprile ha inaugurato un nuovo corso della trasmissione. Già durante l’anteprima del programma, infatti, le due conduttrici Paola Perego e Simona Ventura hanno subito annunciato che verrà dedicata ogni settimana una parte importante ai matrimoni, grazie ad un’inviata speciale.

La cantante Fiordaliso sarà l’inviata speciale di Citofonare Rai 2 e seguirà diversi matrimoni in giro per l’Italia. Nel corso di un breve filmato, è stata lei stessa ad introdursi con un particolare mazzo di fiori fra le mani. Ha anche spiegato che avrebbe rivelato anche quello che non si può dire di una festa di nozze.

Simona Ventura e Paola Perego, l’annuncio in diretta

Come ormai Simona Ventura e Paola Perego hanno abituato gli spettatori, si sono susseguite diverse gaffe nel corso della trasmissione, che hanno contribuito a creare quel clima informare a cui le conduttrici tengono molto. In apertura di Citofonare Rai 2, subito dopo l’anteprima, c’è stato anche un annuncio molto importante.

Paola Perego ha infatti rivelato in diretta che sua figlia Giulia si sposerà e Simona Ventura è subito intervenuta facendo il suo appello: “Ripensaci!“. La compagna di Lucio Presta è subito intervenuta difendendo la primogenita nata dalla relazione con il calciatore Andrea Carnevale, che comunque sta celebrando solo il suo primo matrimonio.

Citofonare Rai 2, gaffe di Supersimo: “Festeggiate così i 25 anni!“

Fiordaliso ha fatto vedere un breve servizio, dove si intuisce che la prima cerimonia di cui si è occupata è un rinnovo delle promesse. Simona Ventura ha quindi esortato l’amica Paola Perego a fare lo stesso non appena avesse raggiunto i 25 anni di matrimonio. La risposta della diretta interessata è stata esilarante: “Ho già tagliato questo traguardo anni fa!“.

L’attenzione si subito dopo spostata agli aspetti fiscali del matrimonio. Non sono mancate le allusioni nei confronti di Simona Ventura, chiamata in causa come probabile esperta di divorzi. Paola Perego ha invece fatto il suo appello all’Agenzia delle Entrate: come si può tassare gli sposi che non depositano immediatamente i soldi ricevuti durante le nozze?

Per vedere l’intera puntata di Citofonare Rai 2 di domenica 24 aprile, clicca qui.

Questa, invece, è Simona Ventura dietro le quinte del programma: