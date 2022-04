Amici 21, retroscena pazzesco dopo il Serale: Maria svela tutta la verità su D’Alessio

Le previsioni sul ballottaggio, come spesso succede, non sono state giuste ad Amici 21: con l’eliminazione di LDA tanti colpi di scena.

L’eliminazione di LDA ad Amici 21 ha lasciato tutti senza parole. Tra un colpo di scena e l’altro ci ha pensato anche Maria De Filippi a metterci il carico da 90. Scopriamo insieme cos’è successo dopo il Serale.

Colpo di scena al sesto appuntamento del Serale di Amici 21. Le previsioni sul ballottaggio vedevano fuori dalla scuola di Maria De Filippi, Nunzio. In realtà le cose sono andare diversamente: a lasciare il talent show non è stato il ballerino ma LDA. Quando la padrona di casa, senza troppi giri di parole, ha comunicato l’eliminato in casetta, la reazione di Nunzio ha sorpreso tutti. “Non voglio fare lunghe premesse e arrivo subito al finale: esci tu Luca!”, ha chiosato Maria.

Il 18enne catanese, sconvolto, si è ribellato alla scelta della giuria di Amici: “Noo! No no no Maria, Luca no però.. Non deve uscire Luca, non me lo merito io di stare qua. Ma che cazzata è? Non devi uscire tu Luca..”. LDA, rassegnato invece per la sua eliminazione già da momento in cui era finito al ballottaggio, ha provato a calmare il suo compagno ma senza alcun successo: “Fermati, mi fai parlare? Io non ci sto più con la testa, tu ci sei. Siamo tutti forti qua dentro”.

“Siete stata una seconda famiglia”, LDA in lacrime ad Amici 21

Dopo aver visto la reazione di Nunzio Stancampiano, come sempre la queen di Canale Cinque ha provato ad incoraggiare i ragazzi: “La giuria ha votato così. Nunzio, scusami se mi permetto, io capisco l’atteggiamento con cui lo stai facendo, però devi essere rispettoso di Luca. So che non è mancanza di rispetto e che pensi non sia giusto, però in questo momento centrale è lui! Ok, Nunzio? E se ascolti quello che ti ha detto mi sembra che dimostri una maturità importante nel dirti forse io sono arrivato, no?”.

In lacrime il figlio di Gigi D’Alessio ha voluto ringraziare i suoi compagni per il magnifico percorso fatto assieme: “Siete stati una seconda famiglia. Vi porterò nel cuore tutta la mia vita. Mi avete reso migliore come persona, tutti“, ha chiosato il cantante di Rudy Zerbi. Infine Luca ha ringraziato Maria: “Mi hai fatto diventare Luca. Tramite me hai fatto aprire gli occhi a tante persone, mi hai fatto essere Luca. Punto!”.

Maria De Filippi dice tutta la verità su Gigi D’Alessio dopo l’eliminazione di LDA: “Non mi ha mai fatto una telefonata”

Le parole di LDA a Maria hanno un significato che va oltre ogni altra cosa. Il cantante di Rudy Zerbi ha sottolineato: “Mi hai fatto diventare Luca”. Con questa affermazione il 18enne ha voluto dire che dopo Amici non è più il figlio di Gigi D’Alessio ma è LDA, un artista come tanti.

A tal proposito la padrona di casa si è lasciata andare ad una rivelazione che ha lasciato tutti di stucco. Maria ha rivelato che da quando Luca è approdato nella sua scuola, Gigi non si è mai fatto sentire: “Ti volevo dire che tuo padre non mi ha mai fatto una telefonata per chiedermi di aiutarti o altro. Non mi ha fatto neanche di auguri di Natale quest’anno”.

Insomma, come ha più volte dichiarato il cantante napoletano dopo le maldicenze che più volte si sono susseguite in questi mesi, Luca avrebbe affrontato Amici con le sue gambe e le sue potenzialità. In una diretta Instagram con Fanage.it, Gigi dichiarò: “E’ fondamentale anche per Luca ritrovarsi a sbattere la testa al muro. E’ quello che ti fa crescere. Nessuno ti deve regalare nulla. Noi del sud dobbiamo sempre lavorare di più per ottenere qualcosa. Siamo nati per non avere ed ecco perché quando otteniamo qualcosa sembra quasi sia successo un miracolo”.