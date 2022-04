Raffaella Carrà, incredibile omaggio della Rai: l’evento sarà trasmesso in diretta tv

La Rai è pronta ad omaggiare Raffaella Carrà con un incredibile evento in diretta. Avverrà tutto in diretta: il palinsesto della tv pubblica.

A quasi un anno dalla morte di Raffaella Carrà, la Rai è pronta a fare un grandissimo omaggio allo storico volto televisivo. L’evento verrà trasmesso in diretta dalla televisione pubblica: andiamo quindi a vedere cosa sta succedendo.

Da tempo la notizia era nell’aria ed adesso è pronta ad essere verificata. Infatti la Rai finalmente renderà omaggio ad uno dei volti più indimenticabili della televisione. Ovviamente stiamo parlando di Raffaella Carrà, a cui verranno intitolati gli studi del servizio pubblico situati in Via Teulada, a Roma. Inoltre la Rai ha in mente un grandissimo evento che verrà trasmesso in diretta televisiva. Così finalmente verrà reso omaggio all’indimenticabile artista.

La Carrà ci lasciò lo scorso 5 luglio 2021, dopo aver perso la sua battaglia contro un brutto male. Un lutto che ha colpito non solo l’Italia, ma anche tantissime altre nazioni in giro per il mondo, visto che Raffaella nel corso della sua vita è stata una delle massime esponenti nella lotta per i diritti della comunità LGBT. Inoltre, prima ancora del suo impegno per il social, la Carrà si è fatta conoscere per le sue doti da conduttrice, cantante, ballerina e donna di spettacolo unica e inimitabile. Proprio per questo motivo la Rai ha deciso di intitolarle gli studi di Via Teulada.

Raffaella Carrà, la Rai le intitola gli studi di Via Teulada: l’evento in diretta

Ad anticipare la notizia ci ha pensato Tv Blog. Infatti secondo il portale specializzato, la Rai trasmetterà l’evento in diretta televisiva, con un grande show in compagnia di tanti amici e colleghi di Raffaella Carrà. Infatti a questo show starebbe lavorando Sergio Japino, compagno e spalla destra della Carrà. Sono tanti gli artisti che accompagneranno la serata, tra cui anche cantanti del calibro di Antonello Venditti e Renato Zero. Quindi la Rai oltre ad intitolare gli studi di Via Teulada è pronta anche ad organizzare uno show per celebrare la grande carriera dell’artista.

Al momento però su tale spettacolo non ci sono ancora certezze. In molti ipotizzano che questo possa essere trasmesso il 18 giugno 2022. Infatti questo è il giorno in cui si celebra il primo compleanno della conduttrice dalla sua morte.La data della messa in onda, però, potrebbe slittare al prossimo autunno. Il motivo è da rintracciare nella ripresa dei concerti dal vivo dopo oltre due anni di stop legati alla pandemia da Covid-19. Sempre secondo le prime indiscrezioni lo spettacolo potrebbe essere organizzato al foro italico in Roma, lo stesso che ha ospitato tante edizioni di Carramba che sorpresa, con la conduttrice che sarà Milly Carlucci.