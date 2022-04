Tommaso Stanzani e Alessandra Celentano, botta e risposta: parole al vetriolo sui social

Negli ultimi giorni tra Tommaso Zorzi e Alessandra Celentano c’è stata quale frizione di troppo: i due non se le sono mandate a dire

L’eliminazione di Carola da Amici di Maria De Filippi ha causato un caos generale che si è riversato anche su terzi che nulla avevano a che fare con la questione. I social sono un’arma a doppio taglio e lo dimostra anche quest’occasione.

Nei giorni scorsi su Twitter si è aizzato un polverone non indifferente nato il giorno dopo della puntata del sabato di Amici di Maria De Filippi in cui ad uscire dal programma è stata Carola. In particolare, la sua maestra Alessandra Celentano ha pubblicato una storia su Instagram un po’ criptica che ha fatto riflettere i suoi lettori: “Io credo di fare il bene dei ragazzi, non li illudo. E non ho mai sbagliato: gli allievi in cui ho creduto negli anni ora fanno i ballerini in grandi compagnie, gli altri no!”.

Immediatamente i fan di Tommaso Stanzani hanno pensato che nelle parole della maestra Celentano c’erano troppe assonanze con il percorso che il ballerino fin qui ha fatto: prima allievo della maestra di danza ed una volta uscito si è occupato di tutt’altri progetti, fuorché la danza che resta ancora una sua passione.

Tommaso Stanzani vs Alessandra Celentano, il ballerino torna a parlarne a Casa Chi

Potrei rispiegare per la centesima volta che ho rifiutato un po’ di proposte perché voglio intraprendere un altro percorso artistico (di qui sono super soddisfatto) ma tanto so che non capireste. ☀️ — Tommaso Stanzani (@tommistanza) April 16, 2022

Immediatamente il ballerino e fidanzato di Tommaso Zorzi ha risposto alla maestra Celentano dicendo di essere molto preso dal percorso che autonomamente e con convinzione ha scelto di fare, ribadendo di aver rifiutato anche diverse offerte di lavoro in diverse compagnie. Prima di questo Tweet, il ballerino aveva risposto ad un utente chiedendo con ironia se “nell’ultima fila come contorno di una compagnia” potesse essere considerato successo.

Nei giorni scorsi, poi, Stanzani è stato intervistato da Casa Chi dove ha ribadito il suo malumore nell’aver appreso le parole della Celentano ed ha aggiunto: “Mi sono chiesto come mai in questo periodo anche la maestra ce l’avesse con me”.