Alex Belli, l’ultima follia lascia tutti di stucco: fan increduli

Alex Belli si è fatto conoscere al pubblico come un personaggio molto particolare: l’ultima follia lascia tutti senza parole

L’attore di Centovetrine ha fatto molto parlare di sé per quanto creato dentro e fuori dalla casa del GF Vip 6 con le vicissitudini sentimentali e non solo. Adesso ne ha combinata un’altra che fa sbarrare gli occhi ai fan.

Alex Belli è tornato a parlare su Chi di diverse tematiche, in pieno stile da attore di Centovetrine così com’è stato all’interno della Casa del Grande Fratello VIP 6. Tra le colonne del magazine di cui è direttore proprio Alfonso Signorini, ha confessato chi tra coloro che hanno condiviso con lui l’esperienza al reality show sente ancora: “Ho le mie telefonate con Katia Ricciarelli, a tarda sera, dove parliamo davvero di tutto. Questo significa scendere dal ring del GF Vip. Solo le persone intelligenti lo capiscono, come Katia o Davide Silvestri”.

Inevitabile toccare il tasto Soleil Sorge con la quale sembra essersi chiuso qualsiasi ponte, o meglio ‘spento la connessione’ per dedicarsi completamente alla compagna Delia Duran.

Alex Belli e Delia Duran: l’ultima follia fa sbarrare gli occhi

Alex Belli e Delia Duran sembrano aver ritrovato una propria complicità come se niente fosse mai successo all’interno della casa del GF Vip 6, l’attore sembra aver rimosso ogni atteggiamento intimo vissuto con Soleil Sorge. A proposito della sua attuale relazione, Alex non si nasconde: “Noi siamo una coppia aperta? E quindi? Noi siamo una coppia diversa dalle altre, ma solo per gli altri. E poi diverso cosa vuol dire? Nulla!”. Per loro condividere le loro esperienze con altre persone non sembra essere un problema, anche se l’attore pare stia pensando decisamente più in grande.

Tra le colonne del magazine di cui Alfonso Signorini è direttore, Belli ha già in mente il nome da dare ai suoi figli: “Se sarà femmina il nome è ‘Pantera’. se sarà un maschio sarà Alex Junior. Perché la mia dinastia da egoriferito fino alla fine deve continuare”. Un accoppiata di nomi veramente particolare che ha scatenato l’ilarità sul web per le parole dell’attore che non ha mai smesso di far parlare di sé.