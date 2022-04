Jovana Djordjevic rivela perchè si è ritirata da L’Isola dei Famosi: il motivo è incredibile

L’addio a L’Isola dei Famosi 2022 per problemi di salute aveva fatto sospettare a molti che Jovana Djordjevic fosse incinta. Dopo essere tornata in studio ed aver salutato i suoi ammiratori, la modella ha chiarito come stanno le cose.

Quasi all’improvviso, Jovana Djordjevic aveva annunciato di voler lasciare L’Isola dei Famosi 2022: in molti hanno pensato che fosse incinta, soprattutto dopo aver sentito le motivazioni ufficiali. Ilary Blasi aveva spiegato che la naufraga lasciava il reality show per motivi di salute, che però non sono stati specificati per motivi di riservatezza.

Dopo aver sentito le motivazioni per cui Jovana ha lasciato L’Isola dei Famosi, in molti sono rimasti stupiti quando l’hanno vista arrivare in studio felice e raggiante per la puntata del 18 aprile. Anche in questa occasione, non ha voluto specificare nulla riguardo la reale motivazione per cui abbia quasi all’improvviso lasciato Cayo Cochinos.

Jovana Djordjevic non è incinta: arriva la smentita

La modella Jovana ha subito voluto chiarire di non essere in dolce attesa come molti avevano insinuato. La relazione con l’ex attaccante di Lazio e Chievo, Filip Djordjevic, prosegue a gonfie vele, e lei è anche molto felice per la sua esperienza nel reality, tanto che, una volta risolto il problema di salute, avrebbe voluto far ritorno in Honduras.

In un lungo messaggio nella sua fanpage ufficiale di Instagram, Jovana spiega di non essere riuscita a parlare molto durante la diretta de L’Isola dei Famosi perchè era emozionata. Ha spiegato che un’operazione al seno di qualche anno fa le stava causando alcuni problemi, soprattutto a causa del brusco dimagrimento durante il reality.

La modella vorrebbe tornare nel reality, ma le sarebbe stato negato

Dopo aver allertato la redazione de L’Isola dei Famosi riguardo il suo problema, Jovana si è sottoposta alla visita di un medico locale. La diagnosi è stata la necessità immediata di un intervento, nuovi punti di sutura e 5 giorni di riposo. La modella non voleva assolutamente intervenire in maniera invasiva, e quindi ha chiesto di poter vedere il suo medico in Italia.

Questa sua scelta ha comportato anche l’addio a L’Isola dei Famosi 2022. Jovana fa sapere che adesso, per fortuna, è tornata a sentirsi davvero bene. La Djordjevic sarebbe anche disposta a fare il ritorno in Honduras per poter riprendere il suo percorso. Sembrerebbe che, però, la redazione del reality show non sia aperta a questa possibilità.

Ecco il messaggio con cui Jovana Djordjevic ha spiegato qual è il suo reale problema di salute: