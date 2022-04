Uomini e Donne, è ufficiale: si ferma tutto, fan dispiaciuti

La trasmissione Mediaset Uomini e Donne si ferma: lo ha reso noto la stessa rete televisiva mentre ha pubblicato i palinsesti ufficiali per Pasqua e Pasquetta, dove si è scoperto che ci sono anche altri programmi che subiranno variazioni.

Nella puntata di Uomini e Donne del 14 aprile Biagio Di Maro è stato protagonista. Sembra essere deciso a voler chiudere la frequentazione con due dame, e per il momento non avrebbe trovato l’amore o un interesse reale per nessuna. Anche Luca Salatino, che invece fa parte del Trono Classico, si trova combattuto fra Aurora e Soraia.

Veronica, invece, si trova a destreggiarsi fra più corteggiatori, anche se in molti sono sicuri di aver notato una sua preferenza per Federico. La pagina Instagram Uominiedonneclassicoover ha reso noto che anche nella giornata di venerdì 15 e sabato 16 tutto il cast ed i concorrenti saranno presenti in studio per registrare nuove puntate.

Pasqua e Pasquetta, quali programmi saranno in onda?

Con Pasqua e Pasquetta alle porte, in tanti si sono chiesti se i loro programmi preferiti verranno trasmessi come di consueto o ci saranno delle variazioni. Per quanto riguarda Uomini e Donne, non ci sarà alcuna trasmissione la domenica, in quanto non è nel palinsesto. L’appuntamento salterà lunedì 18 aprile a causa delle festività.

Dopo la Pasquetta, Uomini e Donne tornerà alla sua consueta programmazione. Nella fascia oraria pomeridiana in cui viene trasmessa la trasmissione di Maria De Filippi andrà in onda un film a carattere sentimentale, di cui non si conosce ancora il nome. Ecco quale sarà invece la sorte degli altri programmi nelle giornate di Pasqua e Pasquetta.

Che cosa succede alle soap opera a Pasqua e Pasquetta?

Per quanto riguarda le soap opera, Mediaset continuerà a trasmettere Una vita su Canale 5 dalle 14:10 alle 15:35 circa. Nel giorno di Pasqua, alle appassionanti trame di Acacias seguirà come di consueto Scene da un matrimonio, condotto da Anna Tatangelo. Dopo la fine del programma, gli spettatori potranno continuare a seguire le malefatte di Genoveva.

Il giorno di Pasquetta, Beautiful inizierà alle 13:40 su Canale 5, e sarà seguito dalla telenovela Una vita. La soap opera Brave and Beautiful è tornata in onda proprio nella settimana di Pasqua dopo una lunga assenza. Andrà in onda dalle 16:55 circa su Canale 5 e promette interessanti sviluppi per Cesur, Suhan e Korhan.

Ecco un momento molto discusso della puntata di Uomini e Donne che è stata trasmessa il 14 aprile. Matteo spiega perchè ha fatto recapitare un mazzo di fiori a Valeria mentre era in esterna con Federico: