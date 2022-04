Isola dei Famosi, ex concorrente sorprende tutti: scontro in diretta con suo padre

Ospite in un programma televisivo assieme al suo papà, ex concorrete dell’Isola dei Famosi sorprende tutti in diretta: cos’è successo.

Frecciatine in diretta: le incompatibilità caratteriali tra un ex naufrago e suo padre, hanno portato i due a fare scintille anche nel seguitissimo programma di Rai Uno. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Colpo di scena nella seguitissima trasmissione condotta da Serena Bortone su Rai Uno, Oggi è un altro giorno. Tra gli ospiti della giornalista era presente Francesco Moser. L’ex ciclista chiacchierava con la padrona di casa quando a sorpresa è apparso in collegamento video suo figlio Ignazio. I due però non hanno perso occasione per lasciare i telespettatori, e non solo, senza parole.

Difatti tra padre e figlio sono immediatamente volate numerose frecciatine. D’altronde che Francesco e Ignazio Moser avessero un rapporto conflittuale questo era già noto: i due non hanno una stessa visione di vita. In particolar modo l’ex ciclista non condividerebbe la scelta vagliata dal 29, ovvero, lasciare la carriera sportiva per dedicarsi al mondo dello spettacolo.

Ignazio Moser, ex naufrago dell’Isola dei Famosi, fa scintille con suo padre: è avvenuto in diretta Tv

Ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, non sono mancate frecciatine tra Ignazio e Francesco Moser. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha raccontato che il ciclismo comportava importantissimi sacrifici ma suo padre non li vedeva: “Papà di limiti ne ha tanti che ora non starò ad elencare”, ha chiosato il fidanzato di Cecilia Rodriguez.

Ma non è tutto, Ignazio ha rivelato che gli è sempre mancato l’affetto del suo papà: “Era più facile prendere una sgridata da lui. Certo, io non sono mai stato un angioletto, ma qualche ‘ti voglio bene’ in più sarebbe stato ben gradito“. Francesco intanto ha replicato affermando di non averlo mai fatto neppure con gli altri figli. La Bortone ha così spronato il 70enne a mostrare un gesto di carineria verso suo figlio ma nulla da fare. A questo punto ci ha pensato Ignazio: “Papà io invece ti voglio bene più di quello che pensi e che avresti sperato”.