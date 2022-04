Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, il gesto commuove tutti: apoteosi sul web

Sono una delle coppie più amate del web e quando un loro gesto diventa di pubblico dominio i fan di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli impazziscono

La coppia uscita dal Grande Fratello VIP 5 è stata subita amata dal pubblico di Canale 5 e ancor più dal web quando sono tornati a Milano insieme. L’ultimo gesto dei due ha commosso tutti.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono una delle coppie più amate ed influenti del momento grazie ai tanti fan -che amano chiamarsi Prelemi- che li hanno accolti una volta usciti dal Grande Fratello VIP 5. Quotidianamente la coppia pubblica contenuti insieme, con il desiderio un giorno di potersi trovare a lavorare per un progetto molto importante che li coinvolga entrambi. A tal proposito, l’ex velino di Striscia La Notizia ha qualche desiderio ben chiaro nella mente che sta provando a realizzare.

In una recente intervista, infatti, ha svelato: “Magari in futuro perché no fare qualcosa con Giulia, si può anche provare, perché credo c’è molta complicità nella coppia, perché noi ridiamo e scherziamo tanto e secondo me ci potrebbero essere dei contenuti divertenti da portare anche in radio, perché no?”.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, il gesto che ha fatto commuovere il web

Ancora una volta la coppia non smette di stupire i loro follower e fanno un altro gesto -come tanti fin qui compiuti- che fa innamorare anche coloro che sono scettici del loro amore: Giulia Salemi in occasione del suo 29esimo compleanno ha organizzato una raccolta fondi grazie alla Fondazione Rava che si occupa di sostenere attivamente i rifugiati di guerra in Ucraina. Con i fondi raccolti l’influencer è riuscita ad acquistare un ecografo portatile da destinare ad un ospedale pediatrico. Come in una vera coppia, Pierpaolo Pretelli ha deciso di seguirla prendendo parte ad un evento benefico: ha versato la metà della cifra necessaria per acquistare un ecografo per il reparto di ematologia dell’Ospedale di Pescara.

La coppia ha acquisito ulteriore stima da parte dei propri follower ed anche da chi prima dell’eclatante gesto non li conosceva. Insieme hanno voluto fare la loro parte e spendersi per una giusta causa.