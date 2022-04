Uomini e Donne, un’altra tronista con il Covid: “Spero di guarire il prima possibile”

Un’altra tronista di Uomini e Donne ha raccontato di essere risultata positiva al Covid. Il suo annuncio arriva a breve distanza da quello della sua amica, anche lei ex tronista nel programma di Maria De Filippi.

Molte volte Andrea Nicole e Roberta sono state accusate, soprattutto da Gianni, di mettersi d’accordo per creare delle dinamiche a Uomini e Donne. In realtà, le due troniste hanno sempre cercato di difendersi spiegando che non si frequentavano al di fuori della trasmissione ma che, comunque, stava nascendo una bella amicizia.

Proprio una foto pubblicata da Andrea Nicole su Instagram aveva svelato in anticipo quale era stata la scelta di Roberta durante le registrazioni, perchè indossava il piumino di Samuele Carniani. Ancora oggi, le due ex troniste di Uomini e Donne si frequentano ancora e si sono purtroppo ammalate entrambe di Covid.

Uomini e Donne, due ex troniste con il Covid

La prima a dare la notizia è stata Roberta Ilaria Giusti. Mentre parlava con i suoi ammiratori sui social e discuteva della consapevolezza di dover migliorare il carattere troppo irruento, ha fatto anche una dichiarazione riguardo la sua salute. La fidanzata di Samuele ha spiegato: “Ho fatto l’ennesimo tampone di controllo e sono risultata positiva“.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato di stare male da qualche giorno, ma che solo oggi è risultata positiva al Covid. Nonostante si sia monitorata quotidianamente con dei tamponi, solo quello fatto nella giornata dell’11 aprile è risultato positivo. E aggiunge: “Mi perdonerete se non riuscirò ad essere attiva come al solito“.

Il silenzio dei rispettivi fidanzati: anche loro sono contagiati?

Poco dopo Roberta, c’è stato l’annuncio di Andrea Nicole. Anche lei ha spiegato di aver contratto il Covid: “Sono stata di nuovo male, motivo per cui ho fatto un tampone di controllo“. Ha anche lasciato intendere che la malattia l’abbia indebolita, dal momento che ha anticipato di voler prendersi un po’ di tempo per recuperare dal Coronavirus.

Curiosamente, i rispettivi fidanzati di Roberta e Andrea Nicole non hanno fatto sapere se anche loro hanno contratto il Covid dalle fidanzate, ma sono in isolamento insieme a loro. Mentre Ciprian Aftim ha portato una scatola di gelato alla fidanzata, Samuele Carniani ha in programma di guardare un film a letto.

