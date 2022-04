Il Paradiso delle Signore, fulmine a ciel sereno in casa Rai: sta per finire tutto!

La Rai ha preso una decisione improvvisa su Il Paradiso delle Signore che ha spiazzato il pubblico. Nessuno se lo aspettava.

Arriva lo stop improvviso per Il Paradiso delle Signore. Nonostante gli ascolti record, la Rai ha deciso di sostituire la fiction sostituendola con un’altra che avrebbe incuriosito molto i telespettatori. Si tratta di Sei sorelle.

Venerdì 29 aprile 2022 andrà in onda l’ultima puntata de Il Paradiso delle Signore 6. A differenza di quanto avvenuto negli anni scorsi, quest’estate pare che la Rete non preveda le repliche della soap ambientata negli anni Sessanta a Milano. In tal senso, stando a quanto riportato dal sito davidemaggio.it – in attesa di annunci formali – l’uscita di Sei sorelle su Rai 1 sarebbe a maggio. Dal 2 maggio 2022 dovrebbe iniziare Seis Hermanas, titolo originale spagnolo diventato in italiano Sei sorelle che è la traduzione letterale. In Spagna, Paese di produzione della fiction che andrà in onda su Rai 1, è stata trasmessa dal 2015 al 2017 su La1 dove è andato in onda anche un altra fiction che in Italia ha ricevuto diversi apprezzamenti: Una Vita.

Sei sorelle: la trama completa della fiction che andrà in onda su Rai 1 a partire da maggio

La storia è ambientata in una Madrid del 1913. La storia ruota attorno alle vicende, come suggerisce il titolo, di sei sorelle: Adela, Blanca, Diana, Francisca, Celia ed Elisa. Le giovani sono abituate agli agi e di conseguenza non hanno mai toccato con mano alcun genere di problema economico. Purtroppo il sole non splende sempre e bisogna fare i conti con il buio. La situazione delle sei sorelle cambia nel momento in cui muore improvvisamente il padre, don Fernando. Le protagoniste inizialmente cercano di celare quanto successo al capofamiglia per tentare di tamponare le inevitabili conseguenze e problematiche nella fabbrica tessile gestita dallo stesso.

Come è prevedibile le esistenze delle sorelle sono sconvolte dalla perdita del padre e dalle conseguenze di questo lutto. In modo particolare in termini economici. Facendo i conti con una società maschilista fanno del loro meglio per districarsi tra vari imprevisti proteggendo il loro segreto.