GF Vip 7, indiscrezioni incredibili: ci sono già i nomi di due concorrenti. Il reality tornerà soltanto a settembre, ma il cast prende forma

Adesso molta attenzione del pubblico è concentrata sull’Isola dei Famosi, anche perché sei mesi del Grande Fratello Vip 6 hanno messo tuti a dura prova. Ma intanto le grandi manovre sulla prossima edizione sono già cominciate.

Mancano ancora cinque mesi al via del GF Vip 7, ancora con Alfonso Signorini come padrone di casa e Adriana Volpe come opinionista, e intanto però parte il toto-nomi. Anzi, nelle ultime ore ci sono due nomi che scatenano le fantasie del pubblico anche perché sono decisamente sorprendenti.

Il primo è quello di Veronica Cozzani, mamma dei fratelli Rodriguez, che è stato anticipato dal settimanale ‘Nuovo’. Belen Rodriguez aveva aperto la strada nel 2008 con l’Isola dei Famosi, poi è arrivata Cecilia prima all’Isola e quindi al GF Vip, e ancora Jeremia che è stato naufrago da solo e ora è con suo padre, Jeremias.

Manca solo Veronica che potrebbe chiudere il cerchio a settembre. Intanto va come ospite all’Isola dei Famosi e ieri sera ha incassato una dichiarazione d’amore bellissima dal marito. “Io sento che mi ama tutti i giorni. Non ci diciamo ti amo spesso perché non abbiamo bisogno. Mi manca fare le piccole cose con lei. Mi manca tantissimo. È il mio unico amore, è la mia vita. Le ho dato il permesso di comandare questa famiglia perché prende le decisioni migliori. Se la famiglia è unita, è merito suo”.

GF Vip 7, indiscrezioni incredibili: previsto un grande ritorno che fa già discutere

Il secondo nome invece sarebbe un ritorno clamoroso, in tv e al Grande Fratello Vip. Perché come scrive Alberto Dandolo sul settimanale ‘Oggi’, una candidatura fortissima è quella di Pamela Prati che starebbe facendo di tutto per riallacciare i rapporti dopo il Caltagirone-gate.

In realtà ci aveva già provato un anno fa, ma il suo nome non era mai stato preso realmente in considerazione per il cast. Ora però ci riprova perché ha voglia di dimostrare al pubblico che è una donna cambiata, diversa dall’immagine che adesso hanno tutti di lei.

Alla fine di tanta insistenza, Alfonso Signorini cederà alla corta ma soprattutto la produzione accetterà di farla entrare nella Casa, con tutto quello che ne consegue? Mancano ancora diverse settimane, ma il GF Vip 7 sta decollando.