Pechino Express, salta tutto a causa di un incidente: la produzione corre ai ripari

Un incidente ha costretto la produzione di Pechino Express a correre immediatamente ai ripari per poter proseguire con il reality show

Per un attimo la produzione di Pechino Express si è trovata con un pugno di mosche in mano e la paura che il reality non potesse andare avanti, ma niente paura: la Banijay ha sempre un asso nella manica.

Pechino Express 9 ha rischiato un tracollo inaspettato, ma dalla casa di produzione Banijay hanno preso subito la situazione in mano e trovato una soluzione. Questa volta, infatti, non è stato nessuno dei concorrenti in gara a farsi male, quanto il conduttore: Costantino della Gherardesca, infatti, ha avuto un incidente proprio durante le riprese dell’adventure game. Inevitabilmente per proseguire con la trasmissione dello show su Sky Uno è stato scelto un altro condottiero per l’esperienza avventurosa di tutti i concorrenti ancora in gara.

Nella prossima puntata di Pechino Express 9, la quinta in particolare, in onda domani, giovedì 7 aprile, i telespettatori avranno un nuovo volto in TV. Nel frattempo, i concorrenti -che sono in 14 quelli rimasti in gara, cioè 7 coppie- sono pronti ad approdare in Uzbekistan dopo il percorso fin qui fatto in Turchia.

Pechino Express, Costatino della Gherardesca è out: Enzo Miccio il sostituto

A prendere il posto di Costantino della Gherardesca ci sarà una vecchia conoscenza di Pechino Express: è il wedding planner Enzo Miccio a prendere le redini del programma e condurre gli avventurieri lungo il loro percorso proponendogli sfide e ostacoli durante la loro esperienza. Non sarebbe la prima volta che i telespettatori vedono Enzo Miccio a Pechino Express quest’anno perché, nel corso della terza puntata, insieme a Costantino della Gherardesca hanno formato la coppia delle Lepri costituendo un vero e proprio ostacolo per i concorrenti in gara.

L’estro del wedding planner, nonché la sua voglia di mettersi in gioco deve aver particolarmente colpito la produzione grazie a quanto ha dimostrato la scorsa edizione classificandosi secondo -soltanto dietro le collegiali Nicole Rossi e Jennifer Poni- insieme alla sua collega e compagna di viaggio Carolina Giannuzzi. Proprio grazie alla sua esperienza, non si poteva pensare a sostituto migliore per continuare l’avventura a Pechino Express.