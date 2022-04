Anticipazioni Uomini e Donne, Luca finisce in una bufera: decisione drastica di Armando

Le anticipazioni di oggi, giovedì 7 aprile, di Uomini e Donne prospettano una puntata molto interessante all’insegna delle scintille

Luca Salatino e Armando Incarnato finiranno nuovamente al centro dello studio del dating show di Maria De Filippi scatenando il caos. Una bufera ed una decisione drastica: i telespettatori non si annoieranno affatto.

È andata già in onda la puntata in cui l’unico tronista uomo rimasto del Trono Classico ha deciso di conoscere ed uscire in esterna una nuova corteggiatrice, Aurora, lasciando a casa Lilli. Per certi versi, quello che sta accadendo ricorda molto quello vissuto tra Matteo Ranieri e Federica Aversano che è stata la non scelta, avendo poi favorito Valeria. L’impressione non è arrivata soltanto ai telespettatori, ma anche ai protagonisti di Uomini e Donne che non l’hanno affatto nascosto.

Nella puntata di oggi, giovedì 7 aprile, andrà in onda una nuova bufera che vedrà coinvolto Luca. Il tronista, infatti, ha scelto ancora una volta di uscire con la corteggiatrice Aurora lasciando a casa, però, entrambe le due sue corteggiatrici storiche, Lilli e Soraya. Ancora una volta le ragazze non apprezzano il gesto di Luca, ancor meno quando si chiederanno della loro utilità nel parterre visto e considerato che il tronista si dice molto attratto mentalmente dalla nuova arrivata.

Anticipazioni Uomini e Donne, Armando Incarnato prende una drastica decisione

Soltanto ieri, Armando Incarnato ha abbandonato lo studio di Uomini e Donne subendo migliaia di critiche. Tuttavia, la scena gli è stata rubata dall’incredibile ritorno in scena di Roberto Guarnieri che, ancora una volta, ha suscitato qualcosa in Ida Platano. Ciononostante, il cavaliere partenopeo è pronto a finire nuovamente sotto i riflettori, in particolare nella puntata in onda oggi pomeriggio dalle 14:45.

Armando siederà al centro dello studio per raccontare di come va con le sue dame. Le anticipazioni, però, fanno sapere che non sta andando tutto come previsto e non è difficile pensare che il cavaliere possa prendere la drastica decisione di chiudere con le due donne alla sua corte e ricominciare tutto da capo. D’altro canto, per lui, Ida Platano e Gemma Galgani questo è un modus operandi abitudinario.