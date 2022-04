Blanco dice definitivamente addio: la decisione lascia tutti di stucco

Il cantante Blanco ha dato il suo addio definitivo, una decisione che ha colto tutti impreparati: l’incredibile scelta dell’artista.



Dopo mesi di rumors e voci di gossip, Blanco ha dato il suo addio definitivo a Giulia. Infatti l’artista avrebbe trovato già una nuova fidanzata. Il suo nome è Martina e con lei andrebbe tutto a gonfie vele: tutti i dettagli.

La storia d’amore tra Blanco e Giulia Lissoli, sua fidanzata e compagna di liceo, è ufficialmente finita. Ma il cantante non si sarebbe fermato ed avrebbe già intrapreso una relazione con un’altra ragazza, Martina Valdes. I due infatti sono stati paparazzati qualche settimana fa in discoteca mentre si baciavano. Inoltre sembra proprio che la liason amorosa vada avanti a gonfie vele.

Inoltre ulteriori novità sono arrivate proprio dalla ballerina, che su Instagram ha condiviso il un video del cantante mentre intona una delle sue hit radiofoniche come ‘Notti in bianco‘. Martina ha quindi voluto riprendere una strofa in particolare del cantante. Infatti ha filmato Blanco mentre cantava: “Dillo che sei mia, che sei mia, non vantarti che sei l’unica“. I due quindi sembrerebbero essere legati da un sentimento molto forte, che sta diventando importante giorno dopo giorno. Andiamo quindi a scoprire i dettagli della nuova relazione.

Blanco, dopo Giulia c’è Martina: la nuova fiamma del cantante

Dopo l’addio a Giulia, Blanco si è subito buttato in una nuova relazione con la ballerina Martina Valdes. Al momento però i due diretti interessati preferiscono non parlare apertamente della loro connessione. Una scelta coerente visto che il vincitore del Festival di Sanremo è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Pure sull’ormai ex fidanzata Giulia Lisioli il giovane non si è mai sbilanciato troppo, rivolgendo tutti i suoi discorsi sempre sulla sua musica e il suo lavoro.

Quel che è certo è che Riccardo e Giulia si erano conosciuti tra i banchi di scuola e si erano subito innamorati, con tanto di presentazioni ufficiali in famiglia. Il loro legame però non ha retto l’improvviso boom di popolarità del cantante, specialmente dopo la vittoria al Festival della musica italiana. La coppia quindi è entrata in crisi, con il cantante che è stato paparazzato in discoteca mentre baciava un’altra, appunto Martina.