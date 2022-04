Monete preziose, controlla se hai queste: valgono una fortuna

Rispetto alle banconote le singole monete hanno un valore ridotto ma, spesso, alcune di queste possono essere preziose e non lo sappiamo: scopriamo quali.

Tante volte nelle nostre mani saranno passate monete preziosissime e non lo sapevamo. Ma è arrivato il momento di scoprire quali valgono una fortuna. Occhi ben aperti e mani nel borsello: la vita di qualcuno potrebbe subire una grande svolta grazie ad alcune monetine rare.

Tra i tanti proverbi sulle monete, almeno una volta nella nostra vita, ognuno di noi avrà sentito dire: “Vali poco quanto una moneta di un euro”. Ebbene, oggi vi diciamo che non sempre è così. Difatti, tra le monete rare vi sono proprio alcune da un euro che valgono una fortuna ed è per questo che vi consigliamo di controllare bene nei vostri borselli: la buona sorte potrebbe essere dalla vostra parte.

Ovviamente bisogna sapere quali sono le monete che porterebbero i collezionisti a fare carte false pur di averle e noi ve le sveleremo proprio in questo articolo. Ma cos’è che rende preziosa una moneta? Sicuramente la tiratura e la reperibilità. Nello specifico si intende il numero di monete emesse dalla zecca dello Stato. Intanto non perdiamo altro tempo che potrebbe essere realmente prezioso: ecco quali sono le monete da un euro ritenute rare.

Scopriamo la lista delle monete preziose da un euro: massima attenzione e occhi ben aperti

E’ arrivato il momento di fare molta attenzione ai piccoli dettagli perché questi potrebbero essere grandi, tanto da fare la differenza. Allora mani nei borselli per scoprire se siamo in possesso delle monete rare da un euro che potrebbero dare una svolta alla nostra vita: in giro nel mondo ci sono collezionisti che farebbero carte false per averle. Ecco la lista completa.

Città del Vaticano del 2002 (tiratura totale 76.000, circolanti 2.000), 2003 (tiratura totale 78.000), 2005, 2006, 2007, 2008 (tiratura totale 107.400, circolanti 6.400), 2009 tiratura totale 6.400, circolanti 6.400), 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

Repubblica di San Marino del 2003, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012, 2016; Belgio degli anni 2000, 2001, 2005, 2006 (più alcune del 2007, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017); Francia del 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018; Principato di Monaco del 2004, 2006, 2009, 2011, 2013, 2017; Austria con Wolfgang Amadeus Mozart, 2ª serie dal 2008 in poi e 1ª serie dal 1999 al 2006;

Germania del 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 con i seguenti segni: A o D oppure F, G o J; Lettonia del 2015 e 2018; Andorra del 2015, 2017 e 2018; Cipro del 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018; Grecia dal 2012 al 2018; Slovacchia dal 2010 al 2018; Portogallo del 2012 e del 2013; Finlandia, 2ª serie dal 2013 al 2018;

Malta del 2011, 2012, 2013, 2014, 2015; Olanda del 2016, 2017, 2018; Estonia del 2016; Irlanda del 2016 e del 2017; Lussemburgo del 2017 e 2018; E infine Lituania del 2018;