Alex Belli entra ufficialmente nel reality: telespettatori colti di sorpresa

Alex Belli è pronto per dare nuovamente spettacolo in TV ed entrerà in un nuovo reality show: grande sorpresa per i fan

Quanto manca Alex Belli che ci regala dello show? Nessun timore perché l’attore di Centovetrine sta per tornare in TV come partecipante ad un nuovo reality: fan colti di sorpresa per la sua presenza.

Alex Belli a La Pupa e Il Secchione, scontato o no? Al di là di ogni congettura, Barbara d’Urso è pronta ad ospitare l’ex gieffino nonché attore di Centovetrine come “Pupo per una notte”. Al reality show di Canale 5, Belli incontrerà due vecchie conoscenze, ma prima bisogna fare un passo indietro.

Nella puntata di domani, martedì 5 aprile, Barbara d’Urso e Mediaset, in generale, puntano a risollevare le sorti del programma per cui c’è stato qualche diverbio alla rete del Biscione. Fin qui, infatti, gli ascolti non hanno affatto soddisfatto i vertici e la conduttrice partenopea si è vista appesa ad un filo visti i risultati scarsi. Per farlo, Barbara d’Urso ha ben pensato di portare in studio Flavia Vento che, come ricordiamo, la settimana scorsa ha improvvisamente abbandonato il programma senza spiegazioni.

Finalmente farà il suo ingresso Paola Caruso, di cui si è tanto vociferato, dopo i problemi di salute ed il ricovero in ospedale potrà finalmente conoscere il secchione con cui farà coppia nel reality show di Canale 5.

La Pupa e il Secchione, Barbara d’Urso si gioca la carta Alex Belli

Che piaccia o no, Alex Belli è uno showman e all’interno della casa del Grande Fratello VIP l’ha ampiamente dimostrato, quindi per i reality show risulta essere una carta vincente in termini di audience, figuriamoci se per una notte incontra una delle sue ex e la donna con cui ha tradito la compagna. Perché sì, non c’è da dimenticare che a La Pupa e il Secchione una delle opinioniste è proprio Soleil Sorge con cui l’attore ha costruito un teatrino all’interno del GF VIP per vari mesi, fino alla finale. Tuttavia, Alex Belli si confronterà anche con Mila Suarez, sua ex fidanzata, che è in coppia col suo migliore amico Mirko Gancitano: le scintille sono già evidenti.

In più, in studio ci sarà un vero e proprio colpo di scena. La scorsa settimana, infatti, è stata eliminata Vera Miales che faceva coppia con il campione di Caduta Libera, Nicolò Scalfi. La modella italo-moldava ha chiesto la possibilità di far rientrare il suo secchione in gara perché secondo lei penalizzato anche dallo scontro avvenuto in studio con Amedeo Goria. La giuria, dopo un video messaggio della mamma di Nicolò, viene chiamata a prendere una decisione.