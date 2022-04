Terribile lutto in tv: morto in un incidente ex protagonista di Tu si que vales

Tragedia nel mondo della televisione, con un nuovo lutto a causa di un incidente. Infatti un ex protagonista di Tu Si Que Vales ha perso la vita.

Una triste notizia ha colpito il mondo della televisione. Infatti è emersa la notizia della scomparsa di un ex protagonista di Tu Si Que Vales, che ha perso la vita dopo un incidente: cos’è successo.

Una nuova triste notizia si è abbattuta sulla città di Vittoria, in provincia di Ragusa (Sicilia). Infatti si è spento il vittoriese Angelo Marotta, ex ballerino di Tu Si Que Vales. L’uomo ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto in via Garibaldi, proprio nella città ragusana. L’uomo era molto conosciuto nella cittadina siciliana, specialmente dopo la sua partecipazione allo show di Canale 5.

Infatti Marotta era apparso in televisione lo scorso 30 ottobre 2021 su Canale 5 proprio durante la trasmissione di Maria De Filippi. Inoltre non aveva nemmeno sfigurato ed aveva fatto divertire il pubblico con una gag che ha reso orgogliosa tutta la città di Vittoria. Durante la presentazione Angelo ha infatti affermato: “Sono di Ragusa provincia di Vittoria“, mostrando quindi tutto l’orgoglio per essere della città siciliana.

Tu si que Vales, morto Angelo Marotta: partecipò come ballerino durante la trasmissione

Angelo Marotta, ballerino di Tu si que Vales ha quindi perso la vita nella giornata di ieri. Infatti l’uomo che ha partecipato al programma di Canale 5 è stato vittima di un terribile incidente stradale. In rete sono apparse anche le prime ricostruzioni di quanto è successo a Vittoria, città siciliana in provincia di Ragusa. Infatti a ricostruire l’accaduto ci hanno pensato per prima le forze dell’ordine giunte sul posto.

Quindi stando alle ricostruzioni Angelo Marotta si trovava in via Garibaldi, venendo da Scoglitti e ad un tratto ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro le auto in sosta. Al momento le forze dell’ordine non escludono un malore o un colpo di sonno. L’incidente inoltre si sarebbe verificato intorno alle 5.30. A causa dell’incidente Angelo Marotta ha perso la vita all’età di 63 anni, lasciando la sua amata Vittoria, città che lo conosceva e che lo voleva molto bene.