Ex protagonista di Sanremo vittima di molestie e violenze: confessione terrificante

Un ex protagonista di Sanremo ha raccontato di essere stata vittima di molestie e violenze. La confessione arriva durante la puntata di Verissimo.

Una delle grandi showgirl che hanno preso parte a Sanremo ha deciso di fare una pesante confessione a Verissimo. Infatti la donna sarebbe stata vittima di molestie e violenze: le parole nel talk show di Silvia Toffanin.

Nell’ultima puntata di Verissimo, Silvia Toffanin ha ospitato ed intervistato Bianca Balti. La modella ha deciso quindi di raccontarsi, svelando dei retroscena inediti sul suo passato. Infatti la Balti ha rivelato anche delle violenze che ha subito quando era ancora un’adolescente. Incalzata dalla Toffanin la modella ha iniziato rivelando: “A 14 anni ero andata alla mia prima festa, lì ho bevuto, mi ricordo che mi hanno fatto bere una bottiglia di limoncello, mia mamma poi mi ha trovato in strada in stato confusionale“.

Inoltre i dettagli di questo aneddoto non sono finiti qui. Infatti Bianca ha poi aggiunto che solamente dopo tanti anni, specialmente grazie alla terapia, le sono tornati in mente dei ricordi. Un ragazzo avrebbe quindi abusato della modella, toccandola senza il suo consenso. Un vero e proprio choc la confessione della Balti, che ha lasciato a bocca aperta la Toffanin ed il pubblico a casa. Andiamo quindi a vedere tutti i dettagli della vicenda raccontata su Canale 5.

Sanremo, Bianca Balti vittima di violenze: il racconto a Verissimo

Quell’episodio durante la festa non è l’unico che ha segnato la giovinezza di Bianca Balti. Infatti la modella a 18 anni ha subito anche delle violenze dal suo fidanzato di allora. Durante l’intervista con Silvia Toffanin, la modella ha quindi aggiunto: “Era il ragazzo con cui uscivo, mi piaceva, solo che era la nostra prima sera e non volevo andare oltre al bacio“. Dopo la modella ha continuato rivelando: “Anche in quella circostanza mi ci è voluto un po’ per capire che ero stata stuprata, che anche se era un ragazzo che desideravo baciare non era autorizzato ad andare oltre i miei no“.

Nel corso dell’intervista, dopo le due confessioni choc, la Balti ha fatto riferimento anche alle sue precedenti relazioni. Infatti Bianca si è sposata prima con Christian nel 2010 e poi con Matthew nel 2017. Parlando dei suoi due matrimoni la modella ha confessato: “Negli anni ho imparato tante cose, ma la cosa più grande che ho imparato è che avevo così tanta voglia di avere la relazione da sogno che non valutavo bene le persone al mio fianco, dovevo conoscerle meglio, pensare di più“. Infine la modella ha rivelato che ha sbagliato nel parlare male dell’ex marito davanti alla figlia, concludendo l’intervista con questa nota amara.