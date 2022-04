Sophie Codegoni mostra l’anello e scrive di Basciano ai genitori: novità in arrivo? – FOTO

Sophie Codegoni, che si è fatta vedere con un vistoso anello di fidanzamento al dito, ha scritto una lettera ai genitori, in cui fa chiarezza riguardo il suo rapporto con Alessandro Basciano. Ci sono novità in arrivo per l’ex gieffina?

In molti avevano scommesso che l’amore fra Sophie ed Alessandro non sarebbe durato a lungo fuori dalla casa del GF Vip 6. C’erano insidie da entrambe le parti: la Codegoni sembrava ancora essere invaghita del suo ex, Fabrizio Corona, mentre Basciano ha dimostrato in più occasioni di avere un carattere fumantino.

Da quando entrambi hanno concluso la propria esperienza nel reality-show, però, le cose all’interno della coppia sembrerebbero andare decisamente a gonfie vele. Sophie ha scaricato definitivamente, anche dal punto di vista professionale, Fabrizio Corona. Lui vive fra Milano e la Spagna e sembrerebbe che i due non abbiano mai litigato.

Sophie Codegoni e la lettera ai genitori: il contenuto

Il carattere molto forte, e molto passionale, di Alessandro Basciano aveva molto preoccupato i genitori dell’ex tronista di Uomini e Donne, Stefano e Valeria. Per questo motivo, Sophie Codegoni ha deciso di scrivere una lettera pubblica a mamma e papà attraverso il settimanale DiPiù, in cui fa chiarezza sul rapporto con Alessandro Basciano.

Sophie era approdata nel dating show di Maria De Filippi spiegando di non riuscire più a fidarsi degli uomini. Questa insicurezza derivava sia da alcune esperienze personali, sia dal comportamento dell’ex compagno di sua madre. Nella lettera ai genitori Sophie Codegoni racconta: “Solo Alessandro, con la sua dolcezza, è riuscito a farmi cambiare idea“.

Il futuro dell’ex gieffina ed il vistoso anello al dito: niente università

Sophie ha spiegato di sentirsi finalmente serena insieme ad Alessandro. Questo traspare chiaramente da quanto entrambi pubblicano sui propri canali social: sono quasi sempre insieme. Inoltre, fra il figlio di Basciano e la Codegoni sembra essere nato subito un ottimo rapporto, aiutato dal fatto che lei ha un fratello di undici anni più giovane.

Nella lettera di Sophie Codegoni ai genitori, l’ex gieffina fa chiarezza sul suo futuro professionale: non si iscriverà a giurisprudenza, come voleva il padre, ma proverà a sfondare in Tv. Inoltre, ha condiviso un breve filmato su Instagram, dove con la scusa di mostrare la manicure ha fatto vedere l’anello di fidanzamento. Ci sono novità in arrivo?

Ecco il video che riassume la romantica gita in mongolfiera di Sophie ed Alessandro: