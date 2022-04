Anna Tatangelo-Gigi D’Alessio, bomba in diretta: “Vi svelo il vero motivo della rottura”

Si torna a parlare di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. A mesi dalla rottura sembrerebbe essere sorto il vero motivo dietro la decisione dei due.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio per anni sono state una delle coppie più chiacchierate d’Italia. Da tempo però oramai i due si sono lasciati ed adesso sarebbe spuntato il vero motivo della rottura: cos’è successo.

Nel corso dell’ultima puntata di Detto Fatto si è parlato di separazioni, durante la rubrica curata da Jonathan Kashanian e Bianca Guaccero. La coppia Rai ha quindi deciso di analizzare come prima coppia Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, ormai separati da qualche anno dopo ben 15 anni di fidanzamento. Durante il loro rapporto è nato anche Andrea che proprio ieri ha festeggiato il suo dodicesimo compleanno.

Solamente qualche mese fa fu proprio la Tatangelo a rivelare che ad aver inciso sulla separazione ci aveva pensato proprio il mancato matrimonio. A confermare nuovamente la versione della cantante ci ha pensato la giornalista Cristina Penco nel corso dell’ultima puntata di Detto Fatto. Andiamo quindi a vedere le parole della giornalista, che ha riportato a galla tutte le tensioni che erano nate nella coppia.

Anna Tatangelo-Gigi D’Alessio, i motivi della rottura: la rivelazione di Cristina Penco

Quindi a rivelare tutti i dettagli della rottura tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio ci ha pensato la giornalista Cristina Penco. Infattinel corso di Detto Fatto, la giornalista ha affermato: “C’erano già delle tensioni pregresse. Avrebbe fatto la differenza e, dunque, fatto precipitare tutto un mancato abito bianco dopo 15 anni insieme” – sempre la Penco ha continuato – “Lì c’erano però dei problemi di fondo: Gigi arrivava da un divorzio costoso, non solo economicamente ma anche moralmente“.

Ma non è tutto visto che la Penco ha rivelato anche che Anna avrebbe voluto sposarsi in chiesa ed in quel caso Gigi avrebbe dovuto chiedere l’annullamento delle nozze precedenti. Per questo motivo D’Alessio non se la sarebbe sentita proprio per portare rispetto alla famiglia precedente. Infine la Penco ha concluso ricordando le parole di una delle persone più vicine alla Tatangelo affermando: “La sorella di Anna, Silvia, in un’intervista ha detto che secondo lei è dipeso molto dal lavoro, entrambi con la valigia in mano e non sono riusciti a viversi la quotidianità serenamente“.